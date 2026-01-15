飯店尾牙春酒各出奇招 滿額送住宿搶攻年節商機

3月底前至義大皇家酒店館內CASA FONTANA義式餐廳消費滿額，可獲贈星亞自助餐廳晚餐券。（義大皇家酒店提供）

義大天悅飯店則以高CP值與家庭友善形象為主要特色，推出中式宴席與西式自助餐兩款春酒尾牙組合。（義大天悅飯店提供）

至義大皇家酒店消費滿額可獲贈星亞自助餐廳晚餐餐券，享人氣爐烤牛排。（義大皇家酒店提供）

The Ukai Taipei割烹廳無死角的窗景，將市區遼闊景致盡收眼底。（The Ukai Taipei提供）

The Ukai Taipei鐵板廳帶有黑色系的神秘色彩，如同稍縱即逝的絢爛流星。（The Ukai Taipei提供）

凡於活動期間內預訂包場服務之貴賓，消費滿額即贈送高雄然一酒店御典侶驛住宿券。(The Ukai Taipei提供)

農曆年關將近，各大飯店餐廳精心規劃尾牙春酒方案，以消費滿額贈住宿的方式，讓歲末饗宴不只是美味，更成為一段值得期待的旅宿體驗。

位於高雄義大世界的義大皇家酒店與義大天悅飯店，以豐富選擇迎接金馬年尾牙春酒，為消費者打造體貼的年節服務。

義大皇家酒店於2026年推出春酒尾牙優惠，讓企業聚餐享用美食也享受體面、貼心且具儀式感的年度盛事。即日起至3月底止，星亞自助餐廳、CASA FONTANA 義大利餐廳與大型宴會廳同步推出多款宴席組合。星亞自助餐廳以日式生魚片檯等海鮮區、現沖牛肉湯打造豐富饗宴，平日午餐780元、晚餐880元、假日午晚餐950元三種價位更具彈性。坐落於夢之湖畔的CASA FONTANA義大利餐廳，則以包場方案搶攻中小企業市場，平日40人、假日60人即可包場，提供自助餐或精緻套餐兩種選擇，自助餐每位950元；套餐每位1200元，選取平日套餐方案，再享無酒精雞尾酒暢飲；大型宴會廳同樣推出9980元、1萬1980元、1萬3980元三種價位的春酒尾牙專案。凡達25桌，飯店再加碼市區定點接駁或義大客運乘車券。此外，消費滿額可獲贈星亞自助餐廳晚餐餐券，最高累計至20萬元以上，可獲3萬元的景緻套房住宿券。

義大天悅飯店則以高CP值與家庭友善形象為主要特色，推出中式宴席與西式自助餐兩款春酒尾牙組合。中式桌菜每桌9888元起，自助餐則從平日每人650元起。訂位達40人以上，飯店更提供獨立包廂及卡拉OK免費歡唱；消費者於1月31日前完成預付訂金，還能享有免收一成服務費的早鳥優惠，是南部企業年終聚餐不可錯過的選擇。

坐落在微風南山46樓的The Ukai Taipei 推出「高空尾牙春酒包場專案」，即日起至4月，凡於活動期間完成包場的貴賓，消費達指定門檻，即贈高雄然一酒店住宿券，滿額每增加5萬元消費，再加贈一張住宿券，回饋張數無上限。

The Ukai Taipei由日本知名大師森田恭通設計，以星空宇宙為主題，運用各式素材及燈光妝點，能以城市天際線與夜景視野提升活動氛圍，小型酒會、公司聚會、媒體餐敘或 VIP品牌活動皆能客製化。料理在包場活動中扮演關鍵角色，The Ukai Taipei規劃割烹與鐵板燒兩大區域，嚴選食材與精準的技法呈現料理。割烹強調食材的原味，用料理講述季節的故事；鐵板燒由料理長於客人面前展現精湛的料理技法，將每一道食材在鐵板淬鍊出最細緻的味道。

本次高空尾牙春酒包場專案亦同步推出期間限定回饋，自即日起至4月底止，午宴包場15萬元可獲得高雄然一酒店御典侶驛住宿券一張，晚宴包場達 20萬元可獲得兩張，每額外消費5萬元，再加贈1張住宿券，回饋無上限。

