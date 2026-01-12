飯店年終出爐！六福最高6.2個月 雲朗上看4個月

六福旅遊全年獎金最高6.2個月，雲朗上看4個月。（圖／東森新聞）





旅宿業年終獎金開獎，六福旅遊全年獎金最高6.2個月，雲朗上看4個月，但前提是看表現，不是每個人都有，所以凱撒、老爺、國泰飯店選擇不公開，比較低調保守，就怕員工有「比較感」，畢竟現在還是缺工，要想辦法增加薪資福利，補足人力，才更重要。

靈感來自泰國夜市小吃，桌邊上菜秀，好吃還要好看，來到飯店不只吃，還有住。拿清潔劑，又噴又刷，浴缸立刻變白帥帥，這還沒完，換拿起吸塵器，每個細節都不放過。

清潔人員七手八腳，要趕著把房間整理好，最主要就是因為櫃台前面出現大量的房客，所以這樣的年終你覺得要幾個月？

民眾：「普遍來說，大部份都是1.5個月，就是一般公司行號的話。」民眾：「因為感覺是服務業，感覺比較累。」

答案揭曉，六福旅遊年終獎金平均一個月起跳外，營運表現優異者，全年獎金最高可領6.2個月，雲朗觀光年終獎金固定一個月，外加4月發放的績效獎金，最高上看四個月，力麗觀光，最高可領約2個月。

飯店集團行銷長吳思萱：「針對觀光業缺工問題，我們會持續吸引優秀人才，施行員工信託以外，我們今年會持續加碼多元的獎金制度。」

至於去年年終最高有8.5個月的凱撒飯店，還有開年就分享發放標準的老爺酒店，今年反而保守低調，國泰飯店更把年終獎金和調薪內容內容列為機密，很可能就是怕讓員工產生比較感，尤其當務之急，要留住人才，更要徵才，年終是長線，短線誘因是上調薪資福利。

台北萬豪基層起薪3萬4，兼職人員時薪200起，晶華酒店繼續替員工持股補助20％，今年新增開辦AI訓練課程，台北君悅正職員工服務滿90天，就能免費住海外姊妹酒店12晚，旅宿業人力缺口，還有5到6千人，薪資福利公開競爭招人。

