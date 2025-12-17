飯店年菜成本飆漲15% 圓山飯店自吸收僅微調2%

農曆新年將至，各大飯店推出年菜預購優惠，從平價到萬元有找的國宴料理，選擇多元！然而，原物料及人力成本上漲，平均漲幅達15%至20%，其中「鮑魚」、「蠔乾」和「海大蝦」漲幅最為明顯。儘管如此，多數飯店仍選擇自行吸收成本，整體價格僅微調2%，力求在市場中脫穎而出。業者更推出冷凍年菜搶市，看準這波年菜商機，各顯神通！

圓山飯店推出年菜，限定500組享有5菜，價格萬元有找。（圖／TVBS）

飯店主廚精心準備的年菜，以老母雞燉煮的湯底搭配整隻金鯧魚，加入鮑魚、干貝等高級食材鎖住鮮甜。除了傳統的金鯧魚，還有雞湯、醉蝦等五道菜色，早鳥優惠更提供8.6折，讓消費者以萬元有找的價格享用限量500組的豪華年菜。飯店總經理方遠懷表示，預計今年銷量將成長15%，金額約在800萬至1000萬之間，而成本大部分由飯店自行吸收。

台北士林萬麗酒店，今年也推冷凍包，預計整體年菜業績能夠上升。（圖／TVBS）

業者指出，今年鮑魚和蠔乾價格上漲15%，海大蝦因數量減少且需求增加，價格也上漲12%至15%。儘管面臨成本壓力，飯店仍推出多樣化選擇，如8888元的盆菜，內含鮑魚和大虎蝦等高級食材。另有粵式料理，六人餐打九折不到萬元，單品最低僅360元。還有佛跳牆奢華組合，以及首度推出的冷凍年菜，早鳥訂購最低可享8折優惠。

福容飯店也推出年菜優惠，期盼推升整體銷量。（圖／TVBS）

國際飯店行銷協理喻芝珊強調，今年加碼推出冷凍商品，預計可帶動10%至20%的業績成長。市場上還有飯店推出港式盆菜，雖然售價同樣是8888元，但四人年菜組合僅需7288元。更有飯店首度與正官庄合作，推出蔘雞湯，十人桌菜只要6888元。飯店傳媒行銷部主任林語倢表示，六年蔘入湯搭配全雞切塊，讓人蔘的甘味自然釋放。

此外，市場上還有三層珍寶盒，內含17道精緻料理，六人享用也是萬元有找。米其林餐廳也加入戰局，推出六人份18800元的年菜。更有五大餐廳聯手推出團體餐，八人份只要2萬出頭。雖然過年吃年菜是傳統，但消費者將更看重哪家能以優惠價格提供奢華食材，各飯店也正積極搶攻這波年菜訂單商機。

