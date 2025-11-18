飯店年菜戰開打! 蔘雞湯.鮑魚.干貝.羊排 年味"袋"著走

生活中心／綜合報導

距離農曆過年還有快三個月，飯店年菜大戰已經開打！主打在家也能端出星級年菜，各家今年推外帶新菜搶客，除了基本的大菜，也在雞湯下功夫，有業者首度跟韓國人蔘飲品牌推聯名商品，讓人蔘雞湯的風味更上一層樓。

薯格黑椒牛小排，這個黑胡椒一加下去，香氣馬上撲鼻而來，主廚示範年菜料理，代表農曆過年快到啦！圍爐年菜要吃什麼？雞湯一定要有吧！星級飯店首度跟韓國人嵾飲品牌聯名，蔘雞湯、烏骨雞湯、還是豬肚雞，通通有。韓國人蔘飲品牌法人長徐正烈：「我聽說台灣這個（過年）年菜，是非常重要的一部分，藉著這次的機會，我們的人蔘飲品牌，可以跟飯店一起合作，給我們的消費者，在日常生活就能攝取到人蔘的健康能量，非常榮幸。」

飯店年菜外帶開始預訂，業者端新菜搶客（圖／民視新聞）





過年不想外出人擠人，星級年菜打包帶回家，星級飯店靠著全台都能取餐的特色，提升銷量，還推出不同的異國料理，像是藍帶炸豬排、德國豬腳盤、培根嫩雞捲，還有其他鮑魚、佛跳牆等，限定澎湃菜色，只要6888元。星級飯店餐飲部副總吳威德：「目前的年菜趨勢，因為有加發普發一萬塊的關係，所以今年的買氣有上升，我們預計能夠帶動，年菜外帶的業績，至少3成以上。」





圍爐大菜「鮑魚、干貝等食材」，各家飯店不同烹調方式，征服消費者味蕾（圖／民視新聞）





福容飯店集結鮑魚、干貝、燕窩、人蔘等頂級食材，把山海精華一次帶回家，傳遞暖味又幸福的滋味，還有六福萬怡，這次主推廣式料理，九孔鮑、港式掛爐烤鴨、嗆鍋脆椒牛舌、元貝蟲草燉竹絲雞湯；台北花園酒店則堆出海大蝦、佛跳牆、豬肋排、小羊膝、龍虎斑等大菜來比拚。星級飯店公關行銷長趙芝綺：「飯店也推出以鮑魚，還有大排翅精燉5個小時的，單品豪華湯品，來滿足不同的消費者市場，許多飯店內用的圍爐都已經客滿，而消費者也開始轉向外帶年菜的市場。」天成飯店也沒在輸，一樣有大海蝦、豬腳、佛跳牆等，但換個烹調方式，口味大不同，就看饕客們愛哪款，儘管明年農曆春節比較晚，但年菜商機已經開打，業者端新菜搶客，消費者們也準備好荷包，提前備好料理跟家人團聚，搏個新年馬到成功。





