飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

好市多。（示意圖／黃威彬攝）

好市多汐止店近期成為話題焦點，原因並非產品優惠，而是有網友揭露一項鮮為人知的便利方式：只要入住鄰近的富信大飯店，即可憑房卡向好市多服務櫃檯換取「臨時通行證」，無須辦理會員卡便能入場購物。此一貼文在社群平台Threads曝光後迅速引發熱議，瀏覽人數突破8.3萬次。

入住富信大飯店的旅客，憑房卡可至好市多服務櫃檯換取臨時證入場。（圖／翻攝自富信大飯店官網）

根據原發文者說法，若入住富信大飯店，只需攜帶房卡前往好市多汐止店一樓服務處，即可換取臨時證進入賣場選購商品，結帳時雖須另加收5%商品稅金，但不需出示正式會員卡，對於偶爾造訪北部或短暫出差的消費者而言，是一項實用方便的替代方案。

不少網友表示驚訝，直呼「原來還有這招」、「增加冷知識了」，甚至有在地民眾留言表示長期住在汐止卻從未聽聞此資訊。原PO補充說明，此優惠雖在飯店官網有所揭示，但前台人員通常不會主動告知，容易讓住客錯失。

另外，富信大飯店官網亦針對相關使用規定做出回應，明確指出凡入住旅客可憑房卡至鄰近好市多兌換臨時購物證，無須另辦會員；但臨時購物需支付5%稅金，結帳價格與一般會員相同。飯店至好市多步行僅需約4分鐘，交通便利，也使此選項成為遊客住宿規劃的新亮點。

該項安排目前僅適用於好市多汐止店與富信大飯店之間的合作，並未擴及其他分店或飯店。貼文曝光後也引起討論，有人建議類似合作可擴展至其他城市，提升旅客彈性與消費便利性。

