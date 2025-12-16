飯店房間免費升等有訣竅？前員工揭1方法成功率高

生活中心／杜子心報導



出門旅遊入住飯店時，如果被櫃檯人員主動告知「幫你免費升等房型」，總會讓人瞬間心情大好。不過，事實上這樣的機會並非可遇不可求。一位曾在五星級飯店前台服務多年的前員工揭露，許多旅客之所以被拒絕免費升等，問題往往不在於態度或身分，而是「時間點選錯了」，她表示多數人都是在辦理入住時才臨時開口，這個時機點其實已經太晚了。





飯店房間免費升等不是靠運氣！前員工揭「這時間到」問成功率最高

瓊斯指出若是在下午3點標準入住時間，甚至是週五晚上才提出免費升等需求，成功機率幾乎為0。（示意圖／取自Pexels）

根據《Birmingham Live》報導，現為旅遊記者的艾咪．瓊斯（Amy Jones）學生時期曾在僅有35間客房的高級度假飯店與SPA中心擔任櫃檯接待。她指出，飯店房型配置多半在前一晚就已完成，房卡也早早準備妥當，因此若是在下午3點標準入住時間，甚至是週五晚上才提出升等需求，成功機率幾乎為0。她也透露，免費升等通常優先保留給生日、結婚紀念日等特殊場合的旅客，但名額相當有限。

瓊斯透露許多旅客不想要提著行李等待，會刻意接近入住時間才到，但等到這時幾乎已無法再調整房間了。（圖／民視新聞資料照）





不過，瓊斯指出提高免費升等成功率的關鍵其實很簡單，就是「提早抵達飯店」，她解釋許多旅客為了避免等待，刻意接近入住時間才到，但這時櫃檯往往已進入尖峰忙碌期，幾乎無法再調整房間。若能提早到達，並主動說明此行目的，即使訂房時未備註，櫃檯仍有時間重新安排。此外，臨時退房、取消訂單，甚至員工心情好時，都可能釋出高級房型，而早到的客人往往是第一順位受惠者。她也提醒，每間客房格局不同，網路照片與實際可能有落差，提早入住也能保留換房彈性。

原文出處：飯店房間免費升等不是靠運氣！前員工揭「這時間到」問成功率最高

