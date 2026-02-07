飯店房間音檔流出！他控「警界彭于晏」害戴綠帽：有發出親密關係聲音

社會中心／台南報導

廖男因酒駕被逮但卻因此被戴綠帽，對方是「警界彭于晏」，藉此勾女友開房。（圖／資料畫面）

台南市警二分局一名有「警界彭于晏」之稱的黃姓員警，日前遭檢舉濫用公權力，警方接獲後請檢方偵辦，發現他疑因對正妹有好感，放水未開單，還在對方飯店前「巧遇」滑進房間，全案偵結起訴，黃員也因此遭停職。當時該名正妹男友曾接受《三立新聞》獨家訪問，控訴黃員害他戴綠帽，聽到房內有發生親密關係的聲音。

廖男當時接受《三立新聞》採訪，控黃員濫用職權，更心碎聽到房內有發生親密關係聲響。（圖／資料畫面）

廖男去年6月接受《三立新聞》獨家訪問，他控訴黃員取締自己酒駕，結果最後竟然害他戴綠帽。去年6月，廖男與女友石女到台南遊玩，因為酒後騎機車被攔，酒精濃度達0.49毫克，2人一同被帶回派出所偵辦，當時應該要遭連坐罰的乘客石女，沒被開罰單。

「做錯事我們願意面對也配合，警員濫用他的職權，把我銬在警局，跑去搭訕我女友」，廖男說，黃員利用筆錄中訊息，知道他們落腳處，最後甚至進了房間內搭訕逗弄，開始偏離主題，甚至聽到發生親密關係的聲音，讓他無法接受。

房內音檔流出，黃員放水未對石女開罰，接著就偏離正題。

房內音檔曝光，黃員先點出石女沒被懲處，女生笑了一下，反問對方「是不是正常來講還會在警局？」、「我要負的責任是什麼？什麼罰單？」，黃員則回答，酒駕後座乘客連坐罰，接著後來就超展開，2人在房內待了5個小時。

廖男檢舉後，全案警方報請檢方調查，查出石女離開派出所返回旅館，剛好下班退勤的黃員竟前往該旅館門口與石女「巧遇」，兩人在路邊閒聊後，於清晨5時許一同進入石女房間，直到上午10時42分黃員才離開。

廖男看到女友與黃員一前一後走出旅館房間，心碎崩潰向警方檢舉。（圖／資料畫面）

此外，檢方起訴書指出，黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人張女炫耀討論；同年8月，他又將一份關於洪姓男子的詐欺案偵查報告翻拍傳給張女閒聊，侵害民眾隱私。

台南地檢署認為，黃員身為執法人員，卻違背職務，依圖利罪及違法個資法等罪，將他提起公訴。台南市警局二分局表示，案件偵查終結並已起訴，分局立即依法將該名員警予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。

