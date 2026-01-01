飯店攻馬年圍爐、外帶年菜商機！ 君悅除夕加開40坪套房搶客
記者李鴻典／台北報導
搶攻馬年新年贈禮及圍爐商機，台北君悅推出「悅馬騰飛」系列贈禮，拉長銷售戰線澎派開賣，推出二十款精選商品，囊括六道式大中華外帶圍爐年菜、手工糕點、精美禮盒及連年熱賣的手工元宵，售價自380元自6,888元不等，目標年節外帶贈禮營收上看600萬。
同時，館內除夕圍爐訂位踴躍，兩間自助餐廳、中餐廳及宴會廳與獨立包廂桌宴，於九月上旬即全數滿訂，凱菲屋及彩日本料理除夕夜加開兩輪餐期，凱菲屋圍爐餐價每位4,180元+10%、彩日本料理每位3,880元+10%，以豐盛升級菜色迎賓，目前僅寶艾西餐廳、Ziga Zaga及歡飲廊有零星位席可供預訂。
每逢年節，台北君悅兩間中餐廳所推出的熱菜桌宴最受饕家矚目，集結熱賣佳餚錦集、雲錦中餐廳及漂亮中餐廳各限量推出100套當日現做的六道式外帶圍爐美味（四至六人份），2026年1月16日前預購享超值價，每套8,800元，現省兩千。雲錦中餐廳菜色：乾燒龍蝦、松露栗子牛排、麻油雞米糕、甘蔗燻雞、蔭鳳梨蒸石斑、泡椒碧綠炒海鮮，加價5,700元享「甕裡禪精燉煲湯」（單點6,888元/ 4-6人份）， 囊括特選花膠、九頭鮑、土雞、豬腳圈、水鴨、干貝、天白菇、蹄筋，年節美味限定；漂亮海鮮餐廳菜色：松露蒜香龍蝦、金蒜脆皮雞、蟹肉臘腸米糕、蒜子紅酒牛腱心、蟲草花蒸海斑、海參炒雙鮮，加價4,700元享「胡椒豬肚竹絲雞湯」（單點5,688元/ 4-6人份），含竹絲雞、鮑魚、豬肚等鮮美食材，湯頭細緻醇厚。
2026年1月16日前預訂年節贈禮享88折，必買推薦廣式臘腸、漂亮廣式餐廳熱賣XO醬、酸甜辣椒醬、三款風味年糕及流沙湯圓，每款380元起。
看準二月份小年夜的西洋情人節、228假期，台北君悅年前推出住房專案搶攻國旅商機，免費加入凱悅天地會員，於2026年2月27日前預訂「晚饗城市之旅」，3月1日前入住適用，含翌日凱菲屋自助早餐、晚間9-10點於Cheers歡飲廊享用台味宵夜，房客住宿期間可使用戶外溫水泳池、24H綠洲健身房、凱悅天地會員可免費體驗三溫暖，並可累積凱悅天地會員點數，需提前2天預訂，除夕不適用。
此外，2026年2月16日晚間，台北君悅全新推出「除夕夜‧圍爐住宿專案」，總裁套房以上房型，任選中式桌菜每桌十位88,888元+10 %，或每位8,888元+10 %中西式自助餐 （最低保證人數10位），席間供應紅白酒及軟性飲料暢飲，當晚雙人住房一晚，含翌日雙人早餐，第三位入住每晚2,400元+15.5%含早餐與加床。
台東知名歷史建築「機關車庫Tea House 1917」將於2026年農曆除夕首度推出「除夕圍爐饗宴」，在充滿復古氣息與歷史溫度的車庫空間內用餐，由資深主廚團隊設計菜單，打造一系列經典粵式與在地風味結合的年菜料理，六人份桌菜僅需5,888元+10%，並提供年菜外帶預訂服務，為台東居民與返鄉遊子提供一個質感與美味兼具的新年新選擇。
為體貼不同家庭的需求，機關車庫提供極具彈性的預訂方案，「六人圍爐宴」共分二場次，分別為下午5點與晚上7點，每桌售價5,888元+10%，若家庭成員較多，亦可選擇加人加價，每位加購費用為980元+10%。除了精緻的內用圍爐體驗，台東機關車庫同步推出「年菜外帶」預訂服務，對於希望在家中舒適享用高品質年菜的家庭，可於除夕2月16日當天下午2點至4點間直接至餐廳現場取餐，讓主廚代勞繁瑣的料理過程，讓全家人的除夕時光能更加從容與輕鬆團聚。
為迎接2026年新春、開起整年好運氣，板橋凱撒大飯店1月1日起至2月28日推出「捲來好運」新年住房專案，入住指定房型每晚4,699元起，享用自助式早餐、實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」及飯店馬年限定紅包袋。
另提供「寫給未來自己的心願卡」體驗活動，以圓滿與富足寓意傳遞新春祝福，提供房客精緻且具分享性的入住體驗。拿到心願卡即可寫下對新年的自己期許話語，投入飯店設置的「未來郵箱」，年底再由飯店協助寄出，當旅客收到過去寫給自己的心願卡的當下心情，如同時間魔法、充滿驚喜與回味，讓自己與「過去」隔空對話，感受旅程重逢的奇妙體驗。
駿馬奔騰，吉慶滿門！台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳為歡慶新春，特別推出限量「極品佛跳牆」，每份13,888元，以及「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」，每盒2,880元。
此外，凡購買「極品佛跳牆」即另贈「噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌禮盒」一組！同時購買兩款產品更可享9折優惠，提貨日期為2026年2月2日起至11日止。
瞄準歲末聚餐與春節出國潮商機，福容大飯店桃園機捷A8店以「吃、住、行」三大亮點布局冬季市場，餐飲方面，推出中西雙打，包含田園西餐廳「味旅歐陸嘉年華」即日起至2026年2月28日，打造歐洲美食吃到飽；福粵樓即日起至2026年3月15日則推出「冬藏食氣・福月雅饌」，結合藥膳料理與創新港點，鎖定重視養生的饕客族群。
因應九天連假出國潮，「金馬迎春」春節住房專案也火熱預訂中，每晚4,161元起，不但兼享便利交通與舒適住宿，還加贈迎春贈禮，包括A8熊寶寶、福隆海洋溫泉入浴粉，與春節期間主打度假路線的國內飯店有別，強調滿足旅客出國前後放鬆與便利需求。
迎接冬末春初的旅遊季節，煙波國際觀光集團推出 2026 年全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，即日起至 2026 年 5 月 31 日全台八館同步開賣，以號稱皇帝魚的宜蘭山泉鱘龍魚，搭配美國 SRF 極黑和牛兩大頂級食材，化身暖心補氣鍋物與特色創意料理，再結合街巷人氣排隊美食與傳統老字號風味，打造寒冬裡最奢華的一場山海盛宴。
台南館為例，雙人分饗官網訂房每晚最低起價為4,000元起，推薦入住明亮舒適的尊榮一大床房型；四人分饗以花蓮館為例，官網訂房住房專案價每晚5,600元起，入住豪華家庭房，兼顧空間與舒適度。若只想嚐鮮吃美食，單點雙人分饗餐1,560+10%元、四人分饗餐3,120+10%元，超值價享受最強海陸食材。早餐、晚餐皆可加購日本空運的「兵庫螢烏賊佐法棍」每份僅179元，鮮美濃郁的螢烏賊搭配酥脆麵包體，醬香與海味交融，每日數量有限，建議預訂加購。
即日起至2026年5月31日止，煙波集團同步推出「一泊二饗愛鄰專案」，與鄰里分享美食專屬禮遇，於新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等全台八館等指定餐廳開放使用。不分平假日週一至週日，惟特殊假日例外，凡出示身分證明或工作證明文件含健保卡、身分證、駕照、工作證、公司名片等，其居住或工作所在地若為館別所在縣市，凡點「山釀極鮮」分饗餐，即享8折起優惠，以雙人分饗餐每套1,560+10%元為例，優惠折扣後每人只需624元需另加原價一成服務費，等於下班就能與親友來場山海風味小旅行，晚餐歡聚過節儀式感。
為回應情侶、小家庭與輕旅行族群對「輕鬆、便利、兼具教育意義與儀式感」的住宿需求，台北六福萬怡酒店結合南港兩大劇院娛樂據點——喜樂時代影城與 VOLARE 行動飛行劇院，推出「隨心樂悠遊住房專案（Stay & Watch）」及專屬房卡優惠活動。
專案自 2026 年 1 月 1 日起至 2 月 28 日止 開放銷售，旅客預訂任一房型，每房每晚加價 100元（不含稅及服務費），即可享有 喜樂時代影城電影票兩張（市值 640元）；或於入住期間憑房卡前往 VOLARE行動飛行劇院南港館，享有指定影片票價 8 折優惠。
