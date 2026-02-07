飯店整修「78公斤黃金地磚」遭挖空賣出！海薛3.6億反轉內幕曝光

國際中心／綜合報導

澳門知名酒店大廳曾以鋪設「黃金大道」聞名，如今卻悄然消失，引發外界熱議。原本對外稱因整修撤除的78公斤黃金地磚，事後證實已全數拆除並出售，趁金價高檔出脫資產，為集團一次入帳逾9000萬港元（約3.6億新台幣），背後原因與營運轉型策略也隨之曝光。

這批金磚由瑞士999.9千足純金打造，過去是酒店象徵性的奢華設計。（圖／翻攝自微博）

整修為名實則變現 78公斤黃金地磚全數出售

澳門知名地標酒店大廳鋪設「黃金大道」近日意外消失，這條由總重78公斤純金打造而成的黃金地磚，原先對外說法是因飯店整修暫時撤除，未料後續卻出現大反轉，證實已被飯店全數拆除並出售套現，直接為集團帶來約9020萬港元（約新台幣3.6億元）的驚人獲利，根據公告與中媒報導，這條「黃金大道」是由78塊瑞士999.9千足純金金磚鋪設而成，每塊金磚皆有獨立編號，過去鋪設於酒店大廳主要通道，成功吸引大量旅客拍照打卡，也成為酒店象徵性的奢華設計之一。

飯店事後證實，已將總重78公斤的黃金地磚全數拆除並出售，入帳約9020萬港元。（圖／翻攝自微博）





趁金價高檔出脫資產 酒店現賺逾9千萬港元

隨著近年金價大幅上漲，有遊客發現黃金地磚悄然消失，當時外界即猜測飯店是否趁金價高檔出脫資產。酒店官方隨後公告證實，已以約9970萬港元出售這批黃金地磚，扣除原始購入成本約940萬港元及相關交易費用後，預估可認列約9020萬港元收益，等於獲利近10倍，並指出，這批黃金地磚最初列為「物業、廠房及設備」中的貴金屬資產，購入時間可追溯至20年前，當時是為在酒店內賭場營造奢華、氣派形象並提升品牌辨識度。不過，自停止博彩業務後，集團已積極規劃其他娛樂與休閒設施，相關區域也即將進行翻新與重新配置，黃金地磚已不再符合酒店未來營運主題。

至於買方背景，公告指出，該批黃金是出售給一家在香港註冊成立的有限公司，為賀利氏有限公司的全資附屬公司。賀利氏為香港黃金交易所會員，並取得倫敦金銀市場協會（LBMA）及倫敦鉑金與鈀金市場認證，長期從事貴金屬精煉、製造、交易與物流服務。酒店官方強調，在目前金價處於高檔的市場環境下，董事會認為出售黃金地磚不僅能即時釋放資產價值、回籠資金，也可同步節省後續所需的保安與保險費用，出售所得淨額將用於強化集團整體財務結構，並為未來投資保留彈性。





