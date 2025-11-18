飯店春節住房好康開搶 頂級海陸鍋歡聚圍爐

搶攻農曆春節9天連假商機，各大飯店爭相推出住房圍爐優待。捷絲旅宜蘭礁溪館以頂級海陸鍋物、日本A5和牛迎接賓客；捷絲旅台南虎山館「埃及法老．千年秘旅住房專案」重磅登場，一票難求的展覽門票住房就能輕鬆到手；晶泉丰旅礁溪和北投兩館分別提出「1泊1食」、「1泊2食」方案；花蓮理想大地提供春節限定中西百匯、趣味市集和寵物友善服務；漢來日月行館即日起展開一系列週年慶優惠。

捷絲旅宜蘭礁溪館力推過年期間「1泊2食」的豪華版本，每房每晚8,300元起，除夕可享「龍蝦海陸鍋物套餐」，集結龍蝦、龍膽石斑、干貝，搭配美國肋眼牛及去骨牛小排、伊比利豚等頂級食材，匯聚海陸精華，呈現豐盛團圓滋味。

大年初一至初二菜色再升級至「三燔礁溪-鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，限時加碼鱈場蟹腳、日本A5和牛，搭配新春限定放題海鮮吧台，供應南方澳小卷、藍鑽蟹及SPA蛤蠣等澎湃海味。館內安排套圈圈、釣酒瓶等童戲市集，更設置藏有應景好禮的紅包袋貼滿牆面，好手氣的旅人有機會得到免費住宿券。

捷絲旅台南虎山館即日起至明(2026)年12月30日打出「埃及法老．千年秘旅住房專案」，4人同行每人費用1,250元起，包括免預約入場的奇美博物館國際特展《埃及之王：法老》特展門票4張，讓旅客體驗一場跨越3千年的文化之旅。平日入住再贈500元捷食藝餐飲抵用券，可折抵早餐或館內餐飲，另加購高鐵票可享最低7.8折起福利。

晶泉丰旅即日起開放「晶馬迎春・丰年納福」住房專案的官網訂房，礁溪和北投兩館分別規畫「1泊1食」、「1泊2食」方案，雙人同行每房每晚最低1萬1,800元，早鳥預訂1泊1食除享優待價格，再贈價值逾千元的「HOÀNG YẾN皇燕」頂級燕窩。

其中，礁溪館三燔礁溪端出「除夕團圓鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，菜色包含龍膽石斑、干貝和龍蝦，以及美國肋眼牛排、去骨牛小排、伊比利豚與台灣黑豬等精選肉品4擇1或2，除夕至初二套餐更以日本A5和牛和鱈場蟹腳入菜，雙人同行每房每晚最低1萬6,600元。

花蓮理想大地主打「躍馬迎春」方案，結合3大主題式行程，結合春節限定中西百匯、趣味年節市集和寵物友善服務，住房期間自2月16日(除夕)至2月20日(初四)，即日全面開放預訂。

漢來日月行館歡慶開幕1週年，自11月起強打「週年慶限定住宿專案」、地利國小音樂會等慶祝活動。12月12日入住「尊榮湖景客房」可享加價升等套房禮遇，還能獲得湖畔星空電影院電影票；同日，館內最頂級的「皇家套房」將祭出僅此1晚、原價17萬3,700元、優惠價9萬8,888元的獨家驚喜。

