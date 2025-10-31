飯店最雞肋備品曝光！業者曝「這2樣」幾乎沒人用

國際中心／杜子心報導



日本大阪的一家飯店 Hotel B Suites，近日在官方 TikTok 上發布一支影片，揭露「住客最少使用的房內用品排行榜」，沒想到一公布就引發網友熱議。影片點出幾項「幾乎沒人用」的備品，像是鞋拔、西裝刷、保險箱以及付費 VOD 隨選影片，工作人員笑說「這些設備看起來都很貼心，但實際上用的人真的超少」。影片上線後瞬間暴紅，短時間內吸引大批網友留言討論，不少人笑回「真的從來沒碰過鞋拔」。





廣告 廣告

飯店最雞肋備品排行榜曝光！日本飯店揭：鞋拔、VOD幾乎沒人用

影片指出鞋拔以及家居服的使用率不高。（圖／翻攝自TikTok@b_suites.official）

影片中，Hotel B Suites 員工指出，雖然這些物品都是飯店的標準配備，但實際使用率卻低得驚人，不少旅客習慣自備睡衣、拖鞋入住，導致房內的家居服與室內鞋幾乎被冷落；而保險箱與付費影片服務更成為最常被忽略的設備幾乎沒人用。有網友留言表示認同「現在都有 YouTube，誰還看付費 VOD」，但也有人替保險箱「平反」，留言表示「我出國一定選有保險箱的飯店！」，還有自稱飯店員工的網友留言補充，「保險箱其實還是有人在用，只是比例不高」。

飯店最雞肋備品排行榜曝光！日本飯店揭：鞋拔、VOD幾乎沒人用

北海道札幌東急REI飯店指出許多客人會把熱水壺帶走。（圖／翻攝自TikTok@sapporo_tokyuhotels）



然而，除了住客鮮少使用的備品外，日本北海道札幌東急REI飯店也曾在TikTok拍影片，公布4項經常被客人誤拿帶回家的飯店備品，包括毛巾、電熱水壺及吹風機等，這些不可重複利用的備品帶走，甚至還有客人會把音響、衣櫃的芳香噴霧帶走，他們表示無論物品是大是小，就連衣櫃內的噴霧瓶等用品，皆屬於飯店財產，不可私自帶走，並表示如果客人再擅自帶走將可能會罰款或留下紀錄，嚴重可能會報警處理，或阻擋下次入住。





原文出處：飯店最雞肋備品排行榜曝光！日本飯店揭：鞋拔、VOD幾乎沒人用

更多民視新聞報導

台日牛奶PK盲測結果超意外！第一名竟是這1瓶

車諾比禁區驚見藍狗！一週內毛色突變疑染化學物質

酒吧撒嬌天才出道暗黑界 達人驚：願意拍是奇蹟

