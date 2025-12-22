飯店最髒地方曝！「農村界林志玲」驚揭熱水壺洗內衣褲

融融（左起）、阿諾、巴鈺與「山豬妹」陳沛冪（右起）、詹舒涵、周厚安在哈林庾澄慶主持的《哈！真相大白了》討論飯店最髒的地方。（公視提供）

常在外走跳的阿諾、巴鈺、周厚安、融融（吳宇堯）、山豬妹（陳沛冪）、主播詹舒涵近日在庾澄慶（哈林）主持的公視《哈！真相大白了》，談及有關「飯店裡最髒的地方」話題，掀起一陣飯店清潔驚魂記的談論。

被稱為「農村界林志玲」的主播詹舒涵，分享自己聽過令人咋舌經歷，「我對煮熱水的瞬煮壺感到非常害怕，我聽了再也不敢用那個東西（煮水）」。原來，新聞界前輩曾與她分享「出去出差時，有些物品可以水煮，需要『消毒』，就會通通丟進壺裡去煮」，舉例「比方手帕、內衣褲這些的」，融融也補充他聽過有人洗襪子，總總例子都讓巴鈺摀嘴睜大眼驚呆，

阿諾也說，有些住客會邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器，我在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器」；旅遊達人融融則認為「除了遙控器，水龍頭、門把，手常碰到的地方也髒」。

阿諾還補充，她出遊會帶自己的毛巾」，因為她曾聽說飯店打工朋友分享打掃過程，只要手邊有房客用過的大、小毛巾就會拿去擦馬桶、地板」，巴鈺聽後驚問「妳朋友在哪家飯店？」，被哈林笑虧「快告訴她、她要去」，引眾人笑翻。

周厚安則認為「遙控器、門把這些都好清理，最髒應該是最難清、清起來成本最高的地方，比如沙發、地毯」，還說地毯一年清一兩次就偷笑了，讓哈林笑說：「你這飯店也太不嚴格了」。《哈！真相大白了》每週一至週三晚間9點於公視播出、公視＋同步上架：播出後集數也於每週四至六晚間8時上架YouTube。

