飯店最髒的不是馬桶？哈林爆「清潔驚魂」 瞬煮壺用途曝光全場傻眼

藝人阿諾、巴鈺、周厚安、融融（吳宇堯）、山豬妹（陳沛冪）與主播詹舒涵等人的工作常在外走跳，他們同上庾澄慶（哈林）主持《哈！真相大白了》，節目上有關「飯店裡最髒的地方」話題，竟掀起一陣飯店清潔驚魂記的談論，趣味內容將在明（23日）晚9時公視播出，並上架公視＋平台。

阿諾率先發難，認為有些住客可能邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器。」也因此她在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器．旅遊達人融融則認為除了遙控器，水龍頭、門把，「手常碰到的地方也髒。」阿諾還補充，她出遊會帶自己的毛巾，她曾聽飯店打工朋友分享打掃過程，手邊有房客用過的大、小毛巾就拿過來擦擦馬桶、擦擦地板，讓巴鈺聽了驚問：「妳朋友在哪家飯店？」哈林直笑說：「快告訴她、她要去。」

周厚安則認為遙控器、門把這些都好清理，「最髒應該是最難清、清起來成本最高的地方，比如沙發、地毯。」還說地毯一年清一兩次就偷笑了，讓哈林笑說：「你這飯店也太不嚴格了。」

有「農村界林志玲」封號的主播詹舒涵則分享自己聽過令人咋舌經歷，「我對煮熱水的瞬煮壺感到非常害怕。」原來新聞界前輩曾與她分享：「出去出差時，有些物品可以水煮，需要『消毒』，就會通通丟進壺裡去煮。」詹舒涵還舉例：「比方手帕、內衣褲這些的。」融融也補充：「我有聽過是襪子。」讓巴鈺摀嘴睜大眼驚呆，哈林聽了也說：「這個就噁心了！」詹舒涵帶著恐懼說：「我聽了再也不敢用那個東西（煮水）。」引現場來賓們點頭如搗蒜。



