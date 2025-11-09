飯店泡麵吃不完怎處理？業者急勸「絕對別這樣做」：超臭、根本睡不著

國際中心／李紹宏報導

台灣人最愛去日本旅遊，當地泡麵、甜點總讓人念念不忘，但因為當地民俗，除了在店內品嘗，很難找到開放空間享用，因此飯店房間便是好選擇。不過有時候泡麵吃不完，該怎麼處理，才不會造成困擾？有日本知名飯店業者分享妙招。

赴日旅遊，許多遊客會帶泡麵和甜點進房間吃。（圖／翻攝自東橫INN官網）

根據日媒《Hint-Pot》報導，日本知名飯店「東橫INN」業者在社群分享影片，一名客人在飯店吃泡麵，但最後碗裡還有剩，無奈吶喊：「真可惜，我吃不下了，該怎麼辦呢？」

業者指出，其實有不少人會把剩下的泡麵湯倒進馬桶，不過業者強調，泡麵湯含有大量油脂，冷卻後會凝固，並在管道裡和和其他汙染物混合，變成難以清除的汙垢層，進而導致馬桶阻塞，此外，泡麵容易殘留麵條碎屑和其他配料，隨著時間的推移而變質，產生難聞氣味，並擴散到整個房間。因此，「基本上，退房時把它留在那裡是可以的！如果放在垃圾桶附近就更好了」，也就是說，根本沒必要費心處理它。

飯店業者分享如何處理「吃剩泡麵」的方法。(示意圖／翻攝自PIXABAY)

另外，日本大阪「B Suites」飯店業者提醒，泡麵湯料除了別倒進馬桶，也不要倒進洗手台，留下揮之不去的異味；可能也沒辦法入睡。業者同時分享房間「絕對不能帶走的5樣物品」：

1.枕頭

2.睡衣

3.毛巾

4.吹風機

5.熱水壺

飯店業者提醒，絕對不要把泡麵湯倒進馬桶或洗手台。（示意圖／pixabay）

業者最後表示，旅客玩得開心之餘，也要對別人多一份體貼。

