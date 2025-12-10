飯店洗衣機別用？民宿老闆目睹超噁內幕 網嚇：寧願手洗

生活中心／陳佳鈴報導

一名網友在論壇上分享了經營民宿的友人私下坦言，為了節省管理成本與時間，旅宿業者「鮮少清潔」這些公用設備，甚至會直接將機內的過濾網移除，到底該不該使用飯店的洗衣機，引起兩派論戰。（示意圖／資料照）

隨著長途旅行和輕量化行李成為趨勢，旅宿業提供的投幣式自助洗衣服務日益普及。然而，公用洗衣機的衛生問題始終是旅客心中揮之不去的陰影。近日，一名網友在論壇上分享了經營民宿的友人私下坦言，為了節省管理成本與時間，旅宿業者「鮮少清潔」這些公用設備，甚至會直接將機內的過濾網移除， 原PO表示聽了實在以後實在不敢再用！

根據該名網友的轉述，儘管專業旅宿會將床單、毛巾等織品外包給專業洗衣廠使用高溫、漂白水及殺菌劑處理，但針對房客自行使用的投幣式洗衣機，其管理標準卻大為寬鬆。友人坦承，這些機器可能長期未被徹底清洗，一旦過濾網被移除，衣物上的棉絮、毛髮、皮屑等髒污將無法有效截留，極可能造成下一位使用者的衣物「二次汙染」。

廣告 廣告

發文者更分享了自身不愉快的經歷作為佐證，她曾目睹其他房客將「寵物衣物、或沾滿黑色油汙的工作服」丟入公用洗衣機清洗，這讓他決定未來出遊將採取「多帶衣物、回家再洗」的策略。

「擔憂派」網友表示深有同感，認為公用洗衣機的未知汙染源令人不安，無法得知前一位使用者清洗了哪些不潔物品。這派人堅持貼身衣物必須手洗，或寧願增加行李重量以避開風險。

「實用派」則認為此類擔憂過度。許多經常出差或進行長期海外旅行的用戶指出，在無法攜帶大量衣物時，建議旅客可透過自備少量衣物消毒液或漂白水進行「空洗消毒」，或利用旅宿提供的高溫烘乾機進行殺菌程序。

此外，有業界人士分析，設備維護的嚴謹程度與旅宿的「等級與規模」有直接關聯。高價位或大型連鎖飯店通常擁有標準化的清潔維護程序（SOP），對公用設備的清潔週期有較嚴格的規定。反觀一般平價民宿或小型獨立經營的旅宿，則確實可能因成本或管理考量，採取較為寬鬆的設備維護模式。

更多三立新聞網報導

殺檳榔攤闆娘兇嫌超狠！9年前懷疑女友被種草莓砍運匠 朝口噴殺蟲劑

賣台洩密1次就賺210萬！史姓退役飛官共共諜「增判」貪汙重罪再囚1年6月

恐怖男警性侵女警還毆打恐嚇「揪髮拖地」還譙：妳就是欠X 下場曝光

假冒航太繼承人詐3千萬美金 FBI公佈長相竟是慈祥無害老奶奶

