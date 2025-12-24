飯店浴室赤腳會中標？腳底小顆粒剪掉又長 醫揭真相：不是老繭

當你在腳底發現一顆硬硬的小顆粒，剪掉沒多久又冒出來，你以為是老繭或雞眼嗎？小心可能是由病毒引起的「疣」。醫師指出，不少人在泳池、更衣室、甚至飯店浴室赤腳時無意「踩中」病毒，等到症狀出現才驚覺感染病毒疣。

不少人在日常生活中，可能發現手腳出現一顆硬硬的小突起，剪掉沒幾天又長回來，令人疑惑甚至困擾；你以為是老繭、雞眼，但其實這可能是「疣」，一種由人類乳突病毒（HPV）引起的皮膚感染。家醫科醫師鄭名琁提醒，這類疣不只會自己增生、擴散，還具有傳染性，不是簡單「剪掉就好」。

疣3種類型最常見

鄭名琁說明，「疣」是一種病毒性皮膚增生，由HPV感染所引起，與一般所熟知的性病型HPV不同，但同樣具有傳染力。疣的外觀多變，依部位和表現形式可分為3大類型：

1.尋常疣（Common warts）

常出現在手指、手背，表面粗糙，外觀類似微縮花椰菜，有時會看到黑點，其實是血管栓塞的痕跡。

2.足底疣（Plantar warts）

發生在腳底，因承重關係壓得扁平且堅硬，容易被誤認為雞眼。特徵是「愈壓愈痛」，甚至在行走時會深入皮膚。

3.扁平疣（Flat warts）

常見於臉頰與手背，外觀較為平坦、顏色淡雅，數量可多且分布密集。此型在年輕人與女性中較為常見。

為什麼會有疣？4行為讓病毒有機可乘

鄭名琁指出，疣是HPV經由皮膚的微小傷口入侵而來，雖然感染當下多數人無感，但病毒早已潛伏。日常生活中，以下幾種情況是常見的感染途徑：

赤腳踩公共地板：如游泳池、更衣室、SPA或旅館浴室等潮濕場所，極容易藏匿病毒，赤腳行走等於直接暴露在高風險環境。 咬指甲、拔倒刺：這些習慣會造成皮膚破口，給病毒可趁之機。 共用個人用品：如刮鬍刀、毛巾、拖鞋等，是間接傳染的主要途徑。 免疫力低下：當身體處於壓力大、熬夜、感冒等免疫力低落狀態時，更容易被病毒入侵。

病毒疣會自己消嗎？處理時機很重要

部分小顆疣確實有可能在幾個月到兩年內自然消退，但並非所有人都如此幸運。鄭名琁提醒，若疣數量漸多，或出現以下情況，建議及早就醫處理：

疣有痛感、癢感、流血，或干擾日常生活（如走路、寫字）。

疣持續增生、擴散，甚至傳染給家人或伴侶。

疣長在手背、臉部等明顯部位，影響外觀。

嘗試自行處理無效、或反覆復發。

「不及早處理，不僅傳給自己身上不同部位，也可能害家人中鏢，尤其是小孩免疫力弱，更容易中招。」鄭名琁強調。

治療疣的方法有哪些？

治療病毒疣的方法多樣，需根據疣的數量、部位與嚴重程度選擇合適方案。常見方式如下：

治療方式 說明 液態氮冷凍治療 利用極低溫破壞病毒感染的組織，是最常見的門診療法。需多次治療，治療時會有刺痛感。 水楊酸外用藥 自行在家塗抹並搭配磨皮，逐漸去除疣的組織。需長期使用，適合初期或小範圍疣。 電燒治療 使用電流燒灼感染區域，快速去除疣，較疼痛，可能留疤。適合頑固型疣。 免疫刺激藥膏（如Imiquimod） 藉由「喚醒」自身免疫系統清除病毒，適合疣數量較多、不適合侵入性治療者。

如何預防病毒疣找上門？

鄭名琁提醒，疣的防範關鍵在於避免病毒接觸與提升自身免疫力，以下幾點尤為重要：

保持手腳乾燥，避免潮濕悶熱環境。

戒掉咬指甲、拔倒刺等壞習慣。

不與他人共用個人衛生用品，尤其是刮鬍刀、毛巾、拖鞋。

使用公共設施時穿著拖鞋，特別是游泳池、更衣室、旅館浴室等地。

疣未痊癒前切勿亂拔、亂剪，以免病毒擴散。

「疣不是重病，但也不是可以輕忽的小事。」鄭名琁強調，當手腳出現不明突起，或剪掉反覆長回來的硬顆粒時，應及早就醫確認是否為疣；愈早治療，不僅可減少傳染與復發風險，也能避免留下疤痕與更多困擾。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／鄭名琁醫師

