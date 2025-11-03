飯店熱水奪命！72歲翁洗澡「活活被煮死」 家屬崩潰：皮膚整片脫落

國際中心／彭淇昀報導

美國一名72歲退役海軍陸戰隊隊員泰瑞爾．強森（Terril Johnson），今年5月為了參加孫女的大學畢業典禮，從洛杉磯驅車前往加州入住附近飯店，沒想到在洗澡時，被超高溫熱水燙傷致死，家屬憤而提告飯店管理疏失，「他根本是被活活煮死的」。

強森為了孫女畢業典禮，入住加州飯店，沒想到當晚洗澡時被熱水燙死。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

根據《紐約郵報》報導，事發於今年5月，強森一家人從洛杉磯開車前往加州聖荷西州立大學參加孫女畢業典禮，並入住機場附近的萬豪費爾菲爾德飯店（Fairfield by Mrriott Inn & Suites San Jose Airport），預計隔天再開6小時車前往孫女大學，沒想到入住當晚在浴室洗澡時，被滾燙的熱水嚴重灼傷。

廣告 廣告

強森的孫子進浴室查看才發現，爺爺已在浴缸裡昏迷，水溫高到孫子無法徒手將他拉出，家人慌忙施以CPR急救，卻只能驚恐目睹強森皮膚大片脫落，場面慘不忍睹。

驗屍報告指出，強森全身有33.5％嚴重燙傷，死因研判為「頸部、軀幹及四肢嚴重燙傷，併發高血壓」。淋浴設備的水溫高達華氏134至136度（約56.6℃至57.7度），遠超過加州建築法規規定的淋浴熱水上限華氏120度（約49度）。家屬痛斥，「這不是意外，而是飯店嚴重疏失未盡安全義務」。

家屬10月15日正式向飯店提告，求償並要求追究責任。強森來自印第安納州，曾赴越南服役，退役後移居加州，與高中戀人結縭54年，育有子女與孫輩。家屬強調，他本應是歡慶家庭時光，卻因住宿安全問題慘死浴室。至於飯店方面，尚未公開回應。

更多三立新聞網報導

存2000萬爽退休 5旬伯炒股輸到脫褲！回公司低頭求下屬

才剛見完習近平！前北韓軍人喊「金正恩恐活不過50歲」 原因曝光

20歲女搭巴士突離奇猝死！遺體黏滿「26支iPhone」

3天內2度被日本旅客插隊！還嗆「反正這裡是台灣」 她1句霸氣反擊

