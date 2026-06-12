飯店界奧斯卡獎「台灣最美飯店」票選開跑 50張住宿券供投票抽獎，得主是您？

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飯店界奧斯卡獎「台灣最美飯店」票選開跑

【旅遊經 洪書瑱報導】

在台灣有飯店界奧斯卡獎之稱的年度盛事「台灣最美飯店大賞」票選活動，即日起至6月24日正式開跑，每年累積超過30萬投票數，今年邁入第八屆，更吸引超過200間飯店角逐最美頭銜，創下歷屆新高紀錄。除了連霸飯店持續參戰外，今年也有眾多新開幕及首次參賽飯店加入，讓這次票選競爭話題十足的同時，也更加激烈。主辦單位易遊網表示，本屆票選祭出超過50張飯店住宿券鼓勵民眾踴躍參與，包含：「新北北海溫泉洲際酒店」、「了了礁溪」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、「君品酒店 台北」、「墾丁凱撒大飯店」等夢幻逸品酒店，完成5大類別投票，加碼再抽一人獨得5間飯店住宿券大獎。

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「台灣最美飯店大賞」票選即起開跑，超過50張飯店住宿券免費抽_圖為：新北北海溫泉洲際酒店





「2026台灣最美飯店大賞」採實名制投票，欲參與投票的民眾得登入易遊網會員後，方能進行票選。獎項類別共有「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」5大類，各類別票數前6名得主即為優勝飯店。票數統計將採「全民票選」、「達人讚聲團」、「PRO玩家」三軌並進，其中「達人讚聲團」邀請30位旅遊媒體與人氣部落客參與評選，而今年增加的「PRO玩家」，則由2025年易遊網國旅住宿累積超過30晚的千名資深玩家組成，兩者票數皆有加權計分機制，因此想在這場最美爭霸戰中脫穎而出，不僅要擄獲網友青睞，更須獲得達人與資深玩家的專業肯定，最美寶座之爭今年勢必更加白熱化，不到最終揭曉一刻，勝負仍充滿變數！



一、「最美慢活渡假獎」：







「最美慢活渡假獎」除了有多家五星級奢華飯店來勢洶洶外，亦有眾多渡假型風格旅宿加入戰局＿圖為：宜蘭力麗威斯汀度假酒店







瑞穗天合國際觀光酒店





以自然景觀結合豐富設施或獨特體驗的飯店為主角，展現出台灣渡假飯店的多元風貌。今年除了常勝軍「花蓮理想大地渡假飯店」、「瑞穗天合國際觀光酒店」力拼連霸外，更有多家五星級奢華飯店來勢洶洶，如「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「煙波蘇澳四季雙泉館」、「馥蘭朵烏來度假酒店」、「太魯閣晶英酒店」等，以完善設施與細緻服務的高端體驗角逐最美頭銜；同時，今年還有眾多令人眼睛為之一亮的渡假型風格旅宿，像是宜蘭「了了礁溪」、花蓮「拓村泉旅」、屏東「泊思．紅柴居」、小琉球「河堤漫旅－杉板灣」等，透過與自然共生的設計語彙與在地文化連結，營造更貼近土地的渡假體驗，為此次票選競逐注入更多期待性。









圖為：了了礁溪





二、「最美都會氛圍獎」：







新板希爾頓





坐落於城市核心、滿足商務與旅遊客群住宿需求的飯店，今年參賽飯店可說是各具特色，從交通優勢、生活機能到感官體驗，呈現多元都會樣貌。去年得主「台北晶華酒店」、「Hotel dùa Kaohsiung」、「君品酒店」、「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」、「台北新板希爾頓酒店」，今年將再度參戰；同時，亦有多樣化定位的都會飯店加入戰局，包括台中唯一國際規格公寓式酒店「順天環匯酒店」、主打高鐵接駁與五感體驗的「水京棧國際酒店」；強調女性友善與貼心服務為特色的「嬉行旅」、結合米其林餐飲與頂級酒莊資源的「慕舍酒店」等。





三、「最美親子享樂獎」：







「最美親子享樂獎」參賽飯店不僅涵蓋國際品牌、星級飯店、特色旅宿，近年興起的質感露營也力拼_圖為：天成逸旅-朋趣豪華露營





飯店主打親子同樂與全齡友善設施，以豐富玩樂體驗與貼心服務，打造大人小孩都能盡興的渡假時光。此項類別除了要挑戰7連霸得主「福容大飯店 淡水漁人碼頭」外，更迎來眾多星級飯店如「嘉義福容voco酒店」、「台中港酒店」、「福容徠旅 水里」等強勢出戰，涵蓋國際品牌、星級飯店到特色貨櫃旅宿，一起搶奪親子客心中的最美印象。此外，近年興起的質感露營也加入戰局，包含：結合童趣設計與多元戶外活動的「桃禧漫遊露營區」，以及主打一泊四食露營車體驗的「天成逸旅－朋趣豪華露營」，讓親子飯店類別更添白熱化。









「最美親子享樂獎」參賽飯店不僅涵蓋國際品牌、星級飯店、特色旅宿，近年興起的質感露營也力拼最美稱號_圖為：嘉義福容voco酒店



四、「最美風格設計獎」：







「最美風格設計獎」集結各種風格鮮明迥異的設計旅宿，堪稱是本屆最膠著的焦點戰場_圖為：歐酷飯店







集結各種風格鮮明迥異的設計旅宿一起角逐，戰況勢必更趨激烈，其中更有不少新開幕飯店以新秀之姿迎戰，包含有以珊瑚貝殼為靈感打造海洋美學空間的「Hotel dùa Kenting」、透過前衛線條與光影運用呈現摩登設計感的「歐酷飯店」、融合山海景觀與低調奢華美學的「新北北海溫泉洲際酒店」等。不僅如此，還有眾多人氣設計飯店也參與角逐，從「煙波花時間 花蓮」的自然沉浸、「山久蒔 x 勺光」的留白光影，到「捷絲旅台南虎山館」對在地文化的轉譯，多元設計百花齊放，堪稱是本屆最膠著的焦點戰場，誰能殺出重圍，成功擠身最美飯店行列呢？值得拭目以待。









「最美風格設計獎」集結各種風格鮮明迥異的設計旅宿，堪稱是本屆最膠著的焦點戰場_圖為：山久蒔x勺光





五、最美房間獎- 近百間旅宿同場較勁 美學爭霸戰一觸即發：









近百間參賽飯店端出最具特色的房型正面交鋒，多元風格交織之下，讓本屆「最美房間獎」競爭最為白熱化_圖為：格拉斯麗台北飯店

「最美房間獎」聚焦於空間氛圍、細節美學與設計創意，參賽飯店端出最具特色的房型正面交鋒，近百間旅宿同場較勁，從山林環抱到療癒海景、從城市質感到主題創意皆各具亮點，究竟鹿死誰手？「3JD.HOME 二館」花園別館以森林環抱的自然場域，打造遠離塵囂的靜謐體驗；「H會館」海景蜜月客房坐擁無敵海景與陽台浴缸，營造極致浪漫氛圍；「寒居酒店」隅鴞客房透過大面採光與溫潤設計，展現低調輕奢的城市美學；「遠雄悅來大飯店」探索主題房打造帳棚與童趣空間，滿足親子同樂想像；而「格拉斯麗台北飯店」哥吉拉主題房則以沉浸式設計還原電影場景般的住宿體驗。多元風格交織之下，也讓本屆「最美房間獎」，不再只是視覺競賽，更是體驗與創意的全面比拚。





「2026台灣最美飯店」即日起展開為期14天的網路票選，不僅有歷屆得獎飯店繼續加入戰局，更有超過50間首次參與的新秀飯店一同角逐，究竟誰能奪下最美榮耀？或許關鍵就是您！活動期間凡完成任一類別投票，即可參加飯店住宿券抽獎；若完成五大類別全數投票，還有機會一人獨得5間飯店住宿券大獎。凡透過易遊網APP投票再加碼，享額外10張住宿券抽獎機會。此外，易遊網也攜手參賽飯店推出獨家優惠響應票選盛事，最低下殺6折起之外，還有房型升等、贈下午茶及景點票券等多重好康。





相關訊息可至易遊網「台灣最美飯店」活動網站(https://hotel.eztravel.com.tw/activity/domestic/hotelvote/)查詢！

以上圖片：易遊網提供







