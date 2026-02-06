飯店神操作！大廳「鋪滿黃金」全挖走 套現狂賺3.6億

國際中心／游舒婷報導

澳門英皇娛樂酒店大廳原先鋪著一條「黃金大道」，由總重量78公斤的黃金鋪設而成，相當奢華，不過酒店先前稱要內部整修，待整理後將重新開放，結果黃金大道竟然消失，後續消息證實，飯店將黃金拆除套現，直接現賺9020萬港元（約新台幣3.6億元）。

澳門英皇娛樂酒店大廳的黃金被賣掉了。（圖／取自微博）

根據《香港01》報導，這條黃金大道由總重78公斤的瑞士999.9千足純黃金鋪設而成，每塊金磚均有獨立編號，過去酒店也因為這條大道而吸引各國旅客。

黃金價格大漲後，有遊客就發現這條黃金大道的黃金消失，當時外界就猜測，飯店是趁金價在高點之際出售，當時酒店人員說明是因為整修需要而撤除，等整理好會重新展出。後來酒店發布公告證實，這批黃金已經全數出售，扣掉原先購入價格940萬港元、交易費用，最後獲利約9020萬港元（約新台幣3.6億元）是當時買入價格的10倍。

英皇娛樂酒店指出，過去20年間，為了在澳門英皇娛樂酒店內的賭場營造奢華、輝煌的形象，並提升品牌辨識度，曾在酒店大堂主要通道鋪設多塊金磚作為室內設計的一部分，不過現在這些金磚設計已經不符合酒店的營運的方向和主題，董事會認為，這時出售不僅可以為集團帶來資金回籠，也可節省後續所需的保安及保險相關費用，出售所得款項淨額將用於強化集團整體財務狀況。

