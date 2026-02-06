飯店福利大比拚！煙波房務員有望年薪百萬、晶華年終上看7.1個月封王

觀光產業年終揭曉，多家業者陸續宣布去（2025）年全年營收以及年終獎金。晶華酒店集團表現亮眼，2025年總營收創下近8年新高，員工年終獎金3.2個月起跳，依年資與考績最高上看7.1個月，創下同業最高。而煙波國際觀光集團去年營收也成長3％，員工平均年終約2.7個月，表現優異者最高可領6個月。

晶華營收創近8年新高 年終最高達7.1個月

受惠於商務客需求回溫、住房率攀升，台北晶華酒店住房、餐飲以及旗下麗精精品事業全面成長，去年總營收達68.33億元，增加8.5％，創下近8年新高。晶華酒店也公布年終獎金方案，員工年終獎金3.2個月起跳，依年資與考績另有加給，最多可達7.1個月，為目前已知旅宿業中的最高。

煙波年終上看6個月 今年預計調薪4％

煙波集團同樣表現亮眼，雖然去年花東地區接連遭遇地震與颱風侵襲，旗下的蘇澳四季雙泉館一度休館近一個月，損失金額超過6000萬元。不過全年營收仍成長3％，全體員工平均年終獎金也有2.7個月，最高上看6個月，展現企業經營與留才的決心。

廣告 廣告

不只年終獎金秉持「成果共享」理念，今年煙波將持續調整相關福利制度，評估物價指數市場波動狀況進行薪資調整，今年預計整體調薪約4％，並提高「整房獎金」，未來房務員年薪可望達到百萬水準。而且從離職率來看，近3年集團整體已從2023年的41.9％，下降至2025年的29.2％，其中房務與廚房部門改善幅度最顯著，顯示留才策略見效。

寒舍年終出爐 年後另發績效獎金

無畏國旅市場衝擊，煙波集團預告今年將在嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪，新增4間飯店據點，進一步強化中南部與東部市場布局。另外配合轉型策略，未來將由旅宿本業延伸至商場經營，力拼2027年營收突破50億元。

此外，根據《工商時報》報導，擁有台北寒舍艾美、台北喜來登、台北艾麗酒店以及礁溪寒沐酒店的寒舍集團，目前已知員工年終1.5個月，年後將另發績效獎金。