飯店級享受！寬敞公領域、開放式中島餐廚與舒適主臥，讓家是天天度假的親子樂園

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 大久空間設計有限公司

小編帶你看好宅

重視家庭生活的屋主夫妻，希望能給家人更好的生活環境，購入居宅並委託專業設計，原本為雙拼老屋，長型屋的格局有著樑柱明顯、天花板低矮與噪音的問題，設計師瞭解屋主期待後，以親子飯店宅為設計主軸，妥善格局規劃、重塑空間動線、多元異材質拼接與色彩搭配，構築出明亮寬敞、舒適且兼具互動性的居家場景，讓生活的每一刻都猶如度假班愜意自在。



玄關區鋪設深色地坪與公領域木地板劃分場域，屏風巧思選用可旋轉的葉片，讓光線自由流動，也確保隱私，製造二進式的轉折，沉澱心靈增添儀式感。公領域採開放式設計，串聯客廳、開放式中島餐廚，開闊的公領域是家人互動的最佳場域，空間以淺色為主調，加入大量溫潤木材質，點綴鏡面及金屬材質，符合屋主嚮往自然休閒的調性。客廳電視牆運用石材與木格柵，製造立體的視覺層次，天花橫樑巧用鏡面虛化壓迫感，轉化為輕盈的視覺亮點。沙發後方為多功能區，滿足多元生活場景，牆面規劃為展示與收納機能，美觀與實用兼備。開放式廚房中島結合餐桌，型塑回字型動線，透明玻璃拉門可適時避免油煙飄散，增加穿透性，料理的同時也能輕鬆互動。

廣告 廣告



主臥媲美星級飯店行政套房，配置睡眠區、更衣室與主浴，加入木質元素，型塑自然沉靜的寢臥空間，三間小孩房，透過色彩賦予獨特個性，架高地坪，讓書房與床架連成一體，擴充收納機能，整體感一致。

小編的最愛

此案結合親子宅的實用安全與度假宅的放鬆舒適，讓家不只是居住空間，更是能增進家庭情感、享受美好時光的樂園。

大久空間設計有限公司／大久設計團隊

地址：台北市大安區信義路三段147巷45弄2-1號1樓

電話：02-87511085

Email：da.jiu88@gmail.com

網站：http://www.dajiu-interior.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>大久空間設計有限公司

立即聯絡>>>大久空間設計有限公司