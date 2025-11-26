即時中心／林韋慈報導

台北市大同區某知名飯店先前進行全面整修裝潢，但仍欠設計公司800多萬元。飯店老闆雖口頭承諾會還款，事後卻未依約付款，甚至將飯店轉手給前妻經營，雙方因此鬧得不歡而散。自今年8月起，潘姓男子等5人多次前往飯店外撒冥紙、丟雞蛋，還拿大聲公高喊「欠債還錢」。警方近期循線逮捕涉案者，雖然潘等人未交代幕後指使者，但警方正持續追查主謀。





北市警大同分局指出，自今年8月起，陸續接獲飯店及會計師事務所報案，飯店人員表示，每週都有2至5名人士到店外高喊「欠債還錢」、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。飯店人員雖曾上前勸阻，但對方仍我行我素，甚至在10月間還跑到其他分店鬧事。

警方調查發現，事件源自飯店先前的裝潢糾紛，設計公司未收齊800多萬元款項。雙方曾透過法院調解，老闆表明會負責還款，但最終未履行，還將飯店轉手給前妻經營，雙方關係惡化。

經警方追查，鬧事者包括潘姓、賴姓、李姓、周姓男子及陳姓女子，他們自8月19日起，持續每週到飯店外鬧事，每次2至5人不等。雖未實際攻擊店家，但撒冥紙、丟雞蛋、持大聲公吵鬧，造成店家困擾，生意也受波及。

警方蒐證完備後，近期兵分多路逮捕潘等5人，但是他們落網後並沒有透露是被誰指使，對相關案情也避重就輕。警方已將涉案者依恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌移送士林地方法院，並持續追查幕後主謀。





嫌犯撒冥紙恐嚇。（圖／警方提供）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／飯店老闆欠8百萬「經營權轉手前妻」 惡煞討債灑冥紙畫面曝

