飯店聖誕送暖 高空饗宴、共享餐桌、報佳音

▲ 「承億酒店」攜手高雄在地慈善夥伴，今（25）日邀請近百位孩子走進飯店，共享一場被用心款待的高空饗宴。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 隨著2025年逐漸走向尾聲，飯店業者推出暖心滿滿的節慶活動慶祝佳節。「承億酒店」攜手高雄在地慈善夥伴，今（25）日邀請近百位孩子走進飯店，共享一場被用心款待的高空饗宴。H2O Hotel「H2O公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」共享餐桌活動，邀請經濟弱勢家庭的成員，一同享用美食。高雄漢來大飯店在平安夜邀請樂仁幼兒園小朋友走進飯店大廳報佳音。

▲高雄漢來24日舉辦報佳音活動。（圖／高雄漢來提供）

高雄亞洲新灣區核心的「承億酒店」聖誕節選擇以飯店的專業回應城市的溫柔，攜手高雄在地低調慈善夥伴，邀請「勵馨基金會路得學舍」、「山地育幼院」及「紅十字會育幼中心」近百位孩子走進飯店。今（25）日孩子們在承億酒店 26 樓「貳陸日全食」BUFFET，享用豐盛餐點。此外，酒店還特別規劃飯店導覽與互動體驗，讓孩子們穿梭於充滿藝術氣息的公共空間，透過尋寶遊戲與趣味表演，感受溫暖時刻。

承億酒店表示：「我們始終相信，飯店不只是服務旅人，也可以成為城市溫柔的一部分。」飯店以款待、空間與美學為語言，將善意具體化為一頓餐、一段陪伴，讓城市的愛在日常中被看見、被感受。活動尾聲，承億酒店準備寓意深遠的公益禮盒，內含畫筆與畫本，鼓勵孩子用色彩描繪生活、描繪未來。

▲第二屆的「H2O公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」共享餐桌活動，此次與社會局合作舉辦。（圖／H2O Hotel提供）

H2O Hotel除了年年贊助癌症希望基金會住房，以實際行動支持病友與醫護團體外；今年已舉辦第二屆的「H2O公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」共享餐桌活動，此次與社會局合作舉辦，特別邀請了30位來自經濟弱勢家庭的成員，一同享用Ripple西餐廳的美食，享受了溫馨的親子共餐時光。

高雄漢來24日報佳音活動由樂仁幼兒園28位小朋友演唱多首聖誕歌曲揭開序幕，小朋友也親手將象徵祝福的餅乾送給現場旅客。高雄漢來更邀請館內同仁一起參與活動，並由各部門的代表親自送上館內最萌的「漢來熊」給每一位小朋友。高雄漢來指出，這不但是一場節慶活動，更是一種教育與企業責任的實踐，透過互動讓服務被看見，也讓孩子理解每一份專業背後的努力，將品牌的社會責任化為具體而溫暖的行動。

