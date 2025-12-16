飯店聚餐疑食物中毒！11人上吐下瀉 衛生局採檢

高雄一家飯店傳出11人食物中毒，衛生局人員到廚房稽查。（圖／TVBS）

高雄一家飯店近日傳出疑似集體食物中毒事件，造成多人出現腸胃不適症狀。一名85歲老翁於12月6日參加協會聚餐後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，因併發症住院超過1週。同場聚餐的30人中，共有11人出現不同程度的腸胃不適。高雄市衛生局已立即展開調查，採集發病個案和廚工的檢體送驗，並對該飯店進行全面稽查，以釐清事件原因。

衛生局人員已前往該飯店進行詳細檢查，稽查範圍包括廚房環境、烹飪器具以及冰箱內的食材。衛生局食品衛生科長謝米枝表示，個案於12月7日出現腹痛、嘔吐、腹瀉等腸胃不適情形，12月9日前往醫院就醫，經由家人得知患者事發前曾參與團體餐廳聚餐。

患者家屬在社群平台發文指出，他85歲高齡的父親在12月6日於高雄「某集團飯店」參加協會邀請的聚餐後，與其他10人陸續出現輕重不等的上吐下瀉症狀。特別是他的父親病況加重，於12月8日住院治療，至今仍在醫院接受治療。家屬也表達對衛生單位初期只有「短暫聯繫」，後續沒有說明進度感到無奈。

針對此事，謝米枝進一步說明，衛生局已採集1名發病個案及5名廚工的人體檢體送驗中，後續將視檢驗結果進一步釐清確認，並依相關法規辦理。

針對環境、人員採檢，衛生局已採集5名廚工的人體檢體送驗。（圖／TVBS）

衛生局表示，他們於11日接獲醫院通知後立即展開疫情調查。初步調查顯示，12月6日當天，該餐廳共供餐給770人，而涉事的團體約有30人用餐。其中有1人因腹痛嘔吐於8日就醫，另外9人則是自行服藥後症狀已緩解。衛生局提醒，入冬後天氣變化大，有時因感冒或抵抗力下降，容易受到諾羅病毒等病原體感染，民眾應落實手部衛生，才能有效預防類似情況發生。

