飯店萬元FUN大術 買一送一、限量福袋抽總統套房

記者李鴻典／台北報導

「普發1萬元放大術」熱潮來襲，各大飯店祭出加碼優惠或抽獎活動，全面搶搭這波「紅包商機」。

雀客國際推出《全民普發 萬元FUN大》超狂限時旅宿優惠，自即日起至2026年1月11日止，祭出三重超激省「萬元FUN大術」：住宿買1送1、逾6萬元全民萬元Fun大福袋禮限量抽、以及活動至12月31止的年末限定大FUN送，入住指定館別免費暢玩童媽吉樂園MAGI LAND；預訂高鐵聯票專案享雙重優惠，還有機會免費升等房型。

廣告 廣告

雀客國際《全民普發 萬元FUN大》萬元FUN大術。（圖／飯店旅宿業者提供）

只要從雀客國際活動頁面下單，預訂【2025普發一萬｜住宿買1送1】專案並成功入住，指定期間內就送「雀客國際暢遊平日住宿招待券」雙人住宿券。

年終激省術，即日起至12月31日預訂【永續美好 慢遊台灣】高鐵聯票專案，住房加購高鐵票78折起。（圖／飯店旅宿業者提供）

「全民普發 萬元FUN大」活動期間，新會員註冊就送200元折抵金。不管新朋友還是老鐵粉，只要入住指定專案，就有機會抽中多項萬元好禮「全民萬元FUN大福袋禮」，將送出全獎項總價值逾6萬，限量10名！每份福袋禮包括永豐棧酒店總統套房、雀客藏居 - 陽明山溫泉飯店雙泉溫泉券、礁溪麒麟酒店SPA水療溫泉券、雀客藏居 - 花蓮林森家庭房住宿招待券、承攜行旅 - 墾丁渡假酒店雙人房等招待券，再加碼送1,000元Reelax會員點數，可直接折抵住宿金。

即日起至12月31日，入住指定館別期間，免費暢遊「童媽吉樂園MAGI LAND」。（圖／飯店旅宿業者提供）

搶攻歲末佳節與新北歡樂耶誕城年度商機，位於新板特區的凱撒雙星「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」同步迎來週年慶，推出主題住房專案與節慶活動。板橋凱撒以「馬戲團蛋糕」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則以「馬戲團撲克牌」妝點大廳，讓旅客沉浸於佳節氛圍，同時吸引更多人潮收集打卡點。

台北趣淘漫旅迎接週年慶與聖誕佳節，以白金紫色系結合馬戲團撲克牌與小丑元素，打造POKER NIGHT主題陳列，並於現場提供拍照道具，營造趣味互動氛圍。（圖／飯店旅宿業者提供）

此外，即日起至12月31日止，兩館主題住房專案每晚3,399元起，活動期間提供消費滿額抽萬元住宿券、打卡贈爆米花及趣味活動等。12月20日至21日則是攜手「邊緣工事」舉辦限定聖誕市集，集結特色攤位與馬戲魔術表演，邀旅客共度最繽紛熱鬧的聖誕週年慶，詳情可至飯店官網查詢。

於板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅兩館完成打卡拍照任務，即可獲得爆米花乙份。（圖／飯店旅宿業者提供）

六福旅遊集團看好周邊商品與伴手禮市場的強勁需求，持續布局 IP 產品、特色伴手禮與限定紀念品，不僅深化品牌與旅客之間的情感連結，也成功打造全新的營收動能，周邊商品財年銷售穩定突破 2 億元，成為集團重要成長引擎之一。熱銷商品包括：六福村墓碑鎮中最受歡迎角色 IP「芮妮」系列商品、獲百大伴手禮肯定的法式蝴蝶酥禮盒、以在地特色打造的關西仙草茶禮盒，及六福野生動物園多款動物周邊商品等，深受國內外旅客青睞，成功帶動整體商品銷售成長。

六福以限量「六福窖藏佳釀」，搶攻高端收藏與贈禮市場，是藏家每年必搶。（圖／飯店旅宿業者提供）

六福旅遊集團瞄準高價贈禮市場，以限量「六福窖藏佳釀」，搶攻高端收藏家與企業禮贈品市場。六福窖藏佳釀源自金門酒廠的儲酒銀行，具備長線增值潛力，更是近年藏家必搶，也成為資產配置首選。六福窖藏佳釀以「三年入甕再加三年隧道窖藏」與「五年入甕再加三年窖藏」，打造六年及八年久存佳釀。經由時間淬鍊將使酒的稜角被磨得更圓，在陶甕與花崗岩隧道中慢熟，酒體歷經多年呼吸、沉澱與圓化，陳香倍增。3年窖藏佳釀每瓶售價NT$19,888、5年窖藏佳釀每瓶售價NT$ 26,888。

台北每福晴山日料推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

入秋正是嚐蟹好時節，台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」自11月15日至12月31日推出「金蟹宴」，由主廚許宏德承襲中國川菜大師手藝，集結鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹五大時令活蟹，以新派川菜手法結合秋蟹鮮味，推出16道限定料理，將川味辛香與秋蟹鮮甜融為一體。主打「金蒜辣炒帝王蟹」選用活體帝王蟹，以川味金蒜炒法，讓蒜香、麻辣、酥香層層交織。另一亮點「蟹肉蟹粉脆皮花膠」以每日現拆蟹膏製成蟹粉，佐以考驗炸功的脆皮花膠，搭配精心挑選的全新食器盛盤，一品色香味俱全的極鮮之味。

台北喜來登請客樓「金蟹宴」。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接秋冬節氣轉換與年節腳步將近，台北老爺酒店中山日本料理廳推出節氣限定「秋冬三部曲」，獻上三款美味料理，包括以日本三地鍋物為主題的「秋冬御饗・鍋藏旬味」主廚套餐，自即日起至12月31日供應；限量30組的「2026御節料理」年菜餐盒開放預約，僅限12月31日取貨；以及迎春獻禮「新年賀饗」套餐，於2026年1月1日至3日登場。從冬日鍋香到年節團圓，邀賓客以經典日式美饌，細品歲末迎春的儀式感與祝福。

台北老爺酒店中山日本料理廳「秋冬御饗・鍋藏旬味」套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

日本靜岡縣擁有豐富的自然與人文風情，從唯美的富士山到湛藍的海岸線，孕育著多樣化美食及美景。台北美福大飯店於今年8月首度邀請靜岡縣濱松市美食大使一木敏哉客座晴山日本料理，滿載靜岡特色的套餐好評迴響，即日起回歸晴山日本料理，推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，除了大阪萬博會推廣的茶高湯料理，選用時令白身魚王的金目鯛、鱈魚白子及帝王蟹等食材，以靜岡特色烹調技法推出限定套餐每位6,980元+10%，單點每道580元起，2026年1月31日前用味蕾感受冬季的溫暖。餐點每日限量推出，需提前一天預訂，請洽晴山。

隨著秋意漸濃、春意將近，力麗觀光邀旅人循著季節的步伐走入力麗馬告生態園區最動人的時節。神木園區染上霞紅，明池湖畔落羽松在霧氣間換上色彩；時序推進至春初，棲蘭山莊的櫻花亦將依序盛放，勾勒出一段從秋紅行至春櫻的山林旅程。即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出秋冬三大旅遊提案「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。

山嵐環繞的鳩之澤露天溫泉，在蟲鳴鳥語中享受溫暖湯泉的療癒時光。（圖／飯店旅宿業者提供）

距離農曆新年還有兩個多月的時間，但許多消費者已開始積極規劃遊程，晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅」宜蘭礁溪館即日起推出「迎馬FUN新春」住房專案，雙人成行每房每晚最低5,300元起，12月12日前完成預訂，再贈榮獲「宜蘭十大伴手禮」與「宜蘭敬好生活品牌」雙項殊榮的「一口宜口」勁厚餅，飯店精選「烏魚子」與「三星蔥櫻花蝦」雙風味，象徵富貴好運、吉祥團圓，鼓勵大家提早下訂享優惠，為馬年揭開美好序章，詳情上官網查詢。

捷絲旅宜蘭礁溪館即日起推出「迎馬FUN新春」住房專案，雙人成行每房每晚最低5,300元起。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末年終，又到了犒賞員工、凝聚團隊士氣的最佳時刻！宜蘭綠舞國際觀光飯店自即日起至2026/03/31推出「歲末豐收 尾牙春酒住房專案」一泊二食每人只要$ 2,750起，入住極景客房、暢遊全台唯一日式主題園區、享用主廚精心特備的中式饗宴，慰勞員工一整年的辛勞好好充電再出發。

宜蘭綠舞國際觀光飯店自即日起至2026/3/31推出「歲末豐收 尾牙春酒住房專案」。（圖／飯店旅宿業者提供）

為滿足不同的慶祝需求，另有宴席餐飲專案供選擇，每桌10位$$7,880起，預訂達指定桌數再送綠舞住宿券及風呂券，蒞臨參與春酒尾牙的賓客還可愜意漫遊5.7公頃的日式園區，欣賞別緻造景及與園區可愛萌寵近距離互動。

在挑高8米以極致奢華的施華洛世奇水晶燈妝點的慕韻宴會廳，享受典雅氣派的春酒尾牙派對。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末年終，又到溫暖送愛、總結年度公益善心的時刻。晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅與捷絲旅宜蘭礁溪館首次攜手，以「星願樂章」為主題，為宜蘭縣永樂、大里等兩所偏鄉小學的音樂社團募資，並提供住宿券以及湯屋券作為捐款活動的抽獎回饋，期盼藉此拋磚引玉，呼籲更多旅人響應。受贈學童也將於12月24日平安夜分別於兩館報佳音，以真摯的樂聲表達感謝，募資活動即日起啟動，詳情請上官網查詢。

礁溪晶泉丰旅與捷絲旅宜蘭礁溪館首次攜手，以「星願樂章」為主題，為宜蘭縣永樂、大里兩所偏鄉小學的音樂社團發起公益募資。（圖／飯店旅宿業者提供）

為讓更多旅人看見孩童們的心願故事，礁溪晶泉丰旅及捷絲旅宜蘭礁溪館自即日起於櫃檯設置活動說明並提供「星願小卡」供房客自由索取，透過掃描QR Code即可詳閱活動內容，旅人也可親至櫃檯登記支持。平安夜當晚，兩校學童將分別於兩館大廳帶來報佳音演出，飯店亦精心準備聖誕晚宴，聖誕禮物則由長期合作夥伴兒童護脊書包「impact怡寶」、東部在地伴手禮「一口宜口」、台灣第一的檸檬品牌「檸檬大叔」因著關懷下一代兒童，「共好」理念的實踐而共同響應贊助，讓孩童們度過溫暖而難忘的平安夜，也讓這份愛與希望在蘭陽山海間持續蔓延。

捷絲旅宜蘭礁溪館打造主題聖誕場景，以璀璨布置迎接佳節到來。（圖／飯店旅宿業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

吃早餐也「普發一萬」？這裡再抽iPhone 17 Pro 一早就吃爆漿生甜甜圈

美國總部外最大一座！Google在台灣啟用AI基礎建設研發中心

行車時間預計縮短20分鐘！國道1號台北、圓山交流道要大改造了

中國禁日本水產、賴清德出手秀午餐菜色 網一看讚瘋：台日友好挺起來

