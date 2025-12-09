飯店董事長兄弟接力CPR救命 台北市消防局表揚

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市11月間發生居酒屋客人倒地意外，在場的格萊天漾大飯店董事長陳士元及胞弟陳新豐在119執勤員線上指導下實施CPR，直到救護員接手、救回一命，北市消防局今天表揚2人。

消防局發布新聞稿表示，中山區某知名日式居酒屋於11月7日發生年約68歲男客倒地事件，男客無呼吸心跳，員工見狀立即報案。

在場的陳士元和陳新豐兄弟見狀，立即配合消防局119執勤員線上指導，對患者實施心肺復甦術（CPR），在救護車抵達前的急救空窗期不斷進行急救，直到消防局救護人員接手，使患者成功恢復心跳和呼吸。

消防局說，為表揚陳士元和陳新豐見義勇為，成功救回1條寶貴性命，局長莫懷祖下午特別在台北市災害應變中心進行局務會議時，公開表揚2人，以示感謝。

根據台北市政府統計資料，患者一旦停止呼吸心跳，有立即接受旁觀者CPR的患者，其存活率是未接受旁觀者CPR的2倍。

此外，台北市自民國104年起，經119急救送醫的心肺功能停止（OHCA）患者，存活出院率持續穩定成長，近年來更呈跳躍式增加，今年1月至11月底已有168位OHCA患者康復出院；而自88年累計至114年11月，已成功救回1889位OHCA患者康復出院。

消防局提到，陳士元和陳新豐不僅在關鍵時刻挽救生命，更守住瀕臨破碎的家庭。其中，陳士元目前也是台北市消防協會第一辦事處顧問，長期以無私的資源投入支持消防業務推展，他這次挺身而出，也是多年來支持消防及緊急救護工作的具體實踐，勇氣與善行彌足珍貴。

消防局表示，期盼藉由這次表揚拋磚引玉，激勵更多市民在關鍵時刻願伸出援手，共同加入守護生命的行列。

消防局提醒，當發生心肺功能停止事件時，立即施行CPR並持續至救護人員接手，是挽救生命的關鍵。呼籲民眾踴躍學習CPR與AED操作，並下載註冊「急救先鋒」App，可於發生OHCA案件時迅速通知鄰近志願者前往施作CPR或提供AED電擊，爭取黃金救命時間。（編輯：蕭博文）1141209