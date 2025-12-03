飯店規定11點退房 全場怨「不人道」 房務解釋原因

旅宿業者都有明定報到及退房時間，一名女子認為外出旅遊還得在規定時間內退房，「這是不是很不人道」？貼文掀起討論，大批網友也認為時間上應該更有彈性，但有自稱是房務人員的網友解釋，表示清潔房間有一定流程，加上人力吃緊，若延後退房恐大幅壓縮整理時間，並影響下一批房客入住，建議退房前棉被不要折、垃圾盡量集中並簡單分類、入住期間避免在室內抽菸，以及毛巾不必全部丟進浴缸等，讓房務人員清理時更順暢。

原PO昨（2）日於Threads發文指出，對飯店規定中午11點前退房不解，直呼「這是不是很不人道？」她表示，出遊應該要放鬆、睡到自然醒，不希望早上匆忙整理行李就得退房，好奇其他人的看法。

貼文一出引發大量回應，不少網友認為旅宿業普遍採用「3點入住、11點退房」並不合理，期待能提供更彈性的安排，也有人說，房間清潔本就需要時間，若旅客延遲退房，加上房務人力有限，很可能造成下一批入住旅客的行程受影響。

貼文也釣出自稱是飯店房務人員解釋，指打掃工作繁重且人手有限，若一人須負責清掃20間房時，平均每間只能花30分鐘打掃；如果剛好其他同事休假，工作量更大，為維持飯店運作，只能維持固定入住與退房時間。

房務人員也提醒，退房前切勿自行將棉被折好，垃圾最好集中並簡單分類，入住期間請勿在室內抽菸，毛巾也不必全部丟進浴缸，能幫助房務人員清潔房間更順暢。

