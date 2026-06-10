飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰

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馬來西亞旅行團赴大陸旅遊期間網購超過1200件包裹，堆滿飯店大廳引發熱議。（圖／翻攝自臉書，Moretify）

出國旅遊竟把飯店變成物流集散中心！馬來西亞一個旅行團日前前往大陸陝西省西安市旅遊，團員們卻在旅途中瘋狂網購，透過淘寶下單超過1200件包裹，並直接將入住飯店當成收件地址。當大批包裹陸續送達後，不但堆滿飯店大廳、走廊及休息區，也讓飯店員工忙著核對單號、搬運及分發貨品，相關畫面曝光後引發大批大陸網友熱議。

飯店工作人員忙著核對包裹追蹤編號，協助旅客領取網購商品。（圖／翻攝自臉書，Moretify）

根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。

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影片中還可看到，一名疑似帶隊的婦人事先將所有包裹追蹤號碼列印出來，方便工作人員比對及分發。不過即便如此，面對超過1200件包裹，飯店員工仍得耗費大量時間整理。還有一名女團員因一次購買約50件商品，只能利用大型塑膠袋裝載，再一路拖回房間，誇張景象讓不少網友看傻眼。

消息曝光後迅速在網路發酵，不少大陸網友對旅行團驚人的購物能力感到震驚，也有人質疑此舉已經對飯店營運造成困擾。有網友表示，飯店主要提供住宿服務，並非物流中心或快遞代收站，突然湧入上千件包裹，勢必增加員工額外工作負擔，甚至影響其他旅客使用公共空間。

部分網友更直言，大廳、走廊及休息區幾乎被包裹占滿，工作人員還得加班協助分類、搬運及核對資料，「不是花了錢住宿，就能把飯店當成快遞倉庫」、「真正的素質是不替別人製造不必要的麻煩」。不過也有網友認為，若飯店事前同意代收包裹，且團員遵守規定，其實並無違法問題，只是數量實在太過驚人。

相關影片至今仍持續引發討論，不少人笑稱這根本是「跨國代購團」、「行李箱根本不夠裝」，也有人好奇這1200件包裹究竟購買了哪些商品。無論如何，這場因網購引發的飯店包裹山奇景，已成為近期社群平台上的熱門話題。

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