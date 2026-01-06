飯店隔壁傳嘿咻聲！林予晞羞曝「老公老婆」細節 王真琳半年暴肥8kg

記者宋亭誼／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》今（6）日舉辦首映會，「星河房管事務所」老闆黃河率領員工陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎齊聚一堂。劇中「全台語演出」成為不少人最大的挑戰，其中，女星王真琳被發現本人與海報上的模樣略顯不同，她也大方認了自己拍攝期間因為壓力太大暴肥8公斤。

王真琳半年暴肥8公斤。（圖／記者趙于瑩攝影）

王真琳身高168公分，她坦言自己並未刻意為戲增重，而是拍攝期間受不了美食的誘惑，加上殺青之後迎來尾牙、慶功宴，半年內體重從52公斤飆升到60公斤，她回憶，當時拍攝到一半她發現褲子越來越緊，連家人都擔心她會不會不連戲，但她自己反而覺得「角色越胖越可愛」。至於經紀人會不會因為外型施加壓力？王真琳笑說：「我已經很辛苦了」，一旁的林予晞也補充：「公司都不敢給她壓力。」

林予晞為呈現角色猜不透的優雅氣質，事先特別研究法國女演員伊莎貝雨蓓的姿態，還添購兩個頌缽在家練習。（圖／記者趙于瑩攝影）

林予晞在劇中飾演神秘的資深專員「嵐姐」。聊到特別的租屋經驗，林予晞回憶，以前在美國休士頓念書曾碰過隔壁房間大聲放音樂，她本來想敲門理論，沒想到對方一開門就用西班牙語和她打招呼，語言隔閡讓她最後只能無奈回房。林予晞笑說自己沒有租到奇怪房子的運，但另一次特殊的經驗是，當時她到外縣市拍戲下榻一間飯店，隔壁房住了一對夫妻，半夜她竟然意外聽到兩人的恩愛聲互喊「老公、老婆」，讓她有些尷尬。

陳妍霏（左）與黃河（右）戲外相差11歲。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳姸霏雖然本身會講台語，但因長時間未頻繁使用，開拍前仍感到相當緊張，「怕自己會講得吞吞吐吐。」黃河和陳姸霏首度合作，被問到戲外相差11歲有沒有代溝？黃河笑說：「確實有一些，但因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」

而謝章穎在劇中是社交達人，私下性格卻完全相反，他笑說：「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

王真琳（左）和謝章穎（右）劇中一個是I人一個是E人，剛好都和現實生活中性格相反。（圖／記者趙于瑩攝影）

