飯店餐桌變成旅行目的地！力麗威斯汀歐洲風味自助餐、寒舍艾美加州早午餐一次看

迎接新年餐飲檔期，飯店餐桌不約而同走向「風格主題化」與「文化飲食體驗」。從宜蘭出發的歐洲家常料理航程，到台北市中心的加州西岸慢活早午餐，兩間風格截然不同的飯店，卻同樣選擇用「料理語言」描繪生活節奏，讓用餐不只是吃得飽，更像一趟短暫出走的味覺旅行。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳全新推出自助餐主題饗宴《歐洲風味廚房 European Voyage》，由新上任的行政副主廚劉宏洺親自規劃，將法國、德國到北歐的代表性料理濃縮進一張餐檯。

劉宏洺主廚師承高雄法式料理名廚任全濰、簡天才一脈，歷練多家國際星級酒店與餐飲集團，擅長將正統法餐技法轉化為貼近日常的料理樣貌。這次他也特別將Westin Eat Well的健康理念融入菜單設計，讓濃郁與清爽在餐桌上取得平衡。

餐檯亮點之一，是鑄鐵鍋慢燉而成的「阿爾薩斯燉牛肉頰」，肉質柔軟、醬汁厚實卻不膩口；來自北歐靈感的 「挪威捲心菜燉羊膝」，以香料與蔬菜堆疊溫潤風味；以及外酥內嫩、橙香迷人的「香橙風味油封鴨」，都是讓人忍不住回訪的歐陸經典。

現切與燒烤區同樣誠意十足，美國肋眼牛排、香草胡椒牛排與煙燻帶皮火腿，搭配多款醬汁自由組合，讓用餐更具互動感。海鮮冷盤則呼應歐洲沿岸城市的飲食日常，生魚片、蟹類、貝類與鮮蝦一應俱全，搭配融合歐亞風味的沙拉與冷菜，讓整體饗宴層次更為完整。

為迎接2026馬年，即日起至3月31日止，凡生肖屬馬，或身份證字號含有「2026」任兩碼，即可享兩人同行、第二位半價優惠。

如果說宜蘭力麗威斯汀是一趟歐洲味覺航程，那麼位於市中心的台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow」，則把加州西岸的陽光與自由節奏，完整搬進週末早午餐時光。由廚藝總監、米其林星級主廚李皞（Chef Paul） 與邱奕承主廚共同設計，「西岸日光」假日早午餐以加州飲食文化為靈感，融合健康、新鮮與多元移民背景，從墨西哥、亞洲到印度香料，每一道料理都像是一段文化拼圖。

輕食類中，「墨西哥辣雞肉沙拉」以炭烤煙燻辣雞胸搭配紅藜麥與油醋，香辣開胃卻不負擔；「帕瑪火腿蛋可頌」則用頂級火腿與柔滑炒蛋，堆疊出西岸經典的濃郁層次。主食部份，「KFC 炸雞鬆餅」把韓式香料炸雞裹上水牛城辣醬，搭配鬆餅與楓糖，鹹甜交錯、毫不設限；「煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡」以酪梨醬為基底，清爽卻極具飽足感；而「牛排、薯仔蛋」與「印度坦都里烤羊、薑黃飯」，則滿足重度肉食與異國風味愛好者。

假日早午餐還可加購調酒暢飲，以含羞草（Mimosa）與血腥瑪麗（Bloody Mary）為週末畫下微醺註腳。入夜後，TIPSY Sparrow的晚間新菜同樣精彩，從野菇燉飯、時令魚到BBQ羊鞍，讓夜晚餐桌延續白天的風格敘事。

