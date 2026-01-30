飯店驚見「女裝大叔」無頭屍！竟是她殺後斬首「帶回家挖眼球割舌」…醫師爸還幫錄影

浦仁志被田村瑠奈殺害後砍頭。圖／翻攝自X

日本北海道札幌市知名紅燈區薄野2023年7月曾發生一起震驚當地的駭人命案，一名62歲男子在某飯店房內遭殺害後斬首，頭部更被兇手帶離現場。警方循線調查後，逮捕29歲女嫌犯田村瑠奈，更在追查後發現其精神科醫師父親與母親非但未報警，還涉嫌協助棄屍和藏匿頭顱，夫妻倆都遭起訴。札幌高等法院審理後，認定田村瑠奈父親在棄屍罪上屬「幫助犯」，最後減刑為有期徒刑1年、緩刑3年。

「男扮女裝」無套硬上！大叔飯店內遭殺害砍頭

根據北海道新聞等日媒報導，這起事件要回顧到2023年7月1日深夜，62歲的浦仁志先前在「變裝派對」上與田村瑠奈結識，2人隨後前往札幌市薄野一家飯店內開房，沒想到浦仁志竟未採取任何避孕措施就與瑠奈發生性關係。瑠奈後來在父親田村修的陪同下前往診所取得緊急避孕藥，卻疑似因此對浦仁志心生怨恨而起了殺心。

瑠奈後來再與浦仁志相約在飯店見面，並在持刀殺害浦仁志後斬下其頭顱，還把頭顱帶從飯店現場帶回住家。不料，警方後續調查發現，瑠奈在殺人後似乎還未解氣，又在住家內對著浦仁志的頭顱進行損壞行為，包括挖出眼球、割掉舌頭等，甚至全程錄影；全案直到飯店人員進同年7月2日進房清潔時發現「無頭男屍」隨即報警才隨之曝光。

0田村瑠奈在房內殘忍殺害浦仁志。圖／翻攝自X

警方調閱飯店及周邊監視器畫面後，迅速鎖定瑠奈就是重大嫌疑人，然而檢警追查後認定，在瑠奈行兇與事後行徑中，其精神科醫師父親田村修與母親田村浩子都知情，但這對父母非但沒有即時報警，還開車接送女兒犯案、幫忙藏匿頭顱，甚至女兒毀壞頭顱過程的畫面，還是由田村修親自以攝影機錄下，3人後來都在7月下旬遭陸續逮捕並依法送辦。

父載女兒和頭顱回家「不代表協助棄屍」！高院二審減刑了

檢方偵辦後，依犯殺人罪、屍體損壞罪、屍體遺棄罪起訴主嫌瑠奈，但因其精神狀況備受爭議，目前仍在進行精神鑑定，審判程序仍在進行；另對瑠奈母親田村浩子依犯協助遺棄屍體罪、協助損壞屍體罪起訴。至於瑠奈父親田村修，檢方認定，田村修曾於2023年購買鋸子等犯案工具提供給女兒，甚至讓女兒將頭顱帶回家、協助拍攝損壞頭顱的影像，最終依協助殺人罪、協助損壞屍體罪、協助遺棄屍體罪起訴。

田村修發現女兒殺人後非但未報警，還把女兒和死者頭顱一起載回家。圖／翻攝自X

札幌地院一審審理時，認為無法斷定田村修事前已認知女兒會殺人，因此「協助殺人罪」不成立，但認定「協助遺棄屍體罪」等罪名成立，最終判其有期徒刑1年4個月、緩刑4年。不過，檢方與辯護方均不服判決，雙雙提起上訴。

札幌高院二審審理後，認為「遺棄屍體罪」是建立在「瑠奈把頭顱帶回家」，就算田村修開車把女兒和頭顱一起載回家，也只是「協助遺棄屍體罪」的「幫助犯（從犯）」而非一審認定的「共同正犯」，最後判定該罪不成立，並認為田村修拍攝女兒損壞頭顱的行徑涉犯「協助損壞屍體罪」屬實，於1月27日撤銷一審判決，改判有期徒刑1年、緩刑3年。



