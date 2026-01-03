飯店體驗升級！住雙城、玩桌遊、紀念酒登場

▲ 「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，兩間酒店以打造城市假期為核心概念，串連台北的都會靜謐與高雄的水岸藝術氣息，邀請旅人一同規劃雙城之旅。（圖／高雄THE AMNIS然一酒店提供）

[NOWnews今日新聞] 為帶給旅客不同的體驗，高雄THE AMNIS然一酒店與台北士林萬麗酒店，將於1月7日起推出期間限定的「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，邀請旅人一同規劃雙城之旅。由鳳凰旅遊與天成飯店集團共同打造的「天成逸旅-舶寓高雄」瞄準國內旅遊市場，自即日起至3月31日止推出「舶寓同樂趣・連住再贈天成餐旅大亨」住房優惠。圓山大飯店則推出年度珍稀珍藏之作「圓山總統行館馬年典藏紀念酒」，今年設計更別出心裁以駿馬昂首躍動為巧思，結合圓山經典「貨布鑰匙圈」，象徵「馬上富貴、財啟圓運」。

▲高雄THE AMNIS然一酒店空間設計融合自然紋理與溫潤色系。（圖／高雄THE AMNIS然一酒店提供）

高雄THE AMNIS然一酒店與台北士林萬麗酒店「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案銷售期間自1月7日起至1月16日止，入住期間則可自1月7日起延續至9月30日。此次推出兩款方案，其中「輕奢雙城收藏」為喜愛彈性行程與城市探索的旅人而設，旅客可入住高雄THE AMNIS然一酒店御典市景房型一晚，以及台北士林萬麗酒店尊貴客房一晚，以純住房形式保留旅程彈性，完成首晚入住後，旅客將獲得20,000點萬豪旅享家會員點數。而「尊榮雙城典藏」則為重視空間質感與完整款待體驗的旅人打造，入住內容升級為高雄THE AMNIS然一酒店御鋒侶驛市景套房一晚，含兩客以當令食材為靈感的早餐，並搭配台北士林萬麗酒店萬麗套房一晚，同時享有豐盛的自助百匯早餐兩客與行政酒廊禮遇，並加贈40,000點萬豪旅享家會員點數。

▲「天成逸旅-舶寓高雄」自即日起至3月31日止推出「舶寓同樂趣・連住再贈天成餐旅大亨」住房優惠。（圖／天成飯店集團提供）

旅行的樂趣不僅是探訪城市的精彩，更能透過益智互動桌遊，與家人好友共享腦力激盪的歡笑時光。天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，看好旅行結合互動遊戲的市場潛力，「天成逸旅-舶寓高雄」自即日起至3月31日止推出「舶寓同樂趣・連住再贈天成餐旅大亨」住房優惠，四人入住一泊二食每晚5,355元起，入住期間可享有在地風味客房早餐及新登場下午茶Happy Hour無限嘗，連住兩晚更再加碼贈送價值980元的富饒童趣的「天成餐旅大亨」飯店版大富翁桌遊。

▲圓山大飯店推出「圓山總統行館馬年典藏紀念酒」。（圖／圓山大飯店提供）

「圓山總統行館馬年典藏紀念酒」今年首度集結三桶榮獲國際權威賽事肯定的OMAR原桶強度單一麥芽威士忌，包括2020年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽銀獎、2021年ISC國際烈酒競賽銀獎及2023年WWA世界威士忌大獎銀獎，打造市場極為罕見、同時囊括多項國際獎項的世界級典藏套組，深具品鑑與收藏的雙重價值。此次限量發行320組，每組兩瓶售價16,000元，除保留接待總統行館貴賓使用外，並開放各界貴賓即日起至1月31日在台北及高雄圓山飯店現場訂購，每位限購乙組，售完為止。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



