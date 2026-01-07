飯店、咖啡廳都在漲價 為何統一超商凍漲？羅智先給了兩個理由

2026年馬年奔騰，新政策與新調漲樣樣來，羅智先有一個不漲價思慮哲學。（本刊資料照）

繼各飯店自助餐公告2026年價格調漲後，逐漸部屬自己餐飲王國的路易莎咖啡也宣布調漲5元。然而，全台擁有超過7千多家店的統一超商，也有熱食產品和自有品牌飲料，為何不是第一個喊漲的零售通路？

新春伊始，除了許多新政策上路外，另一個跟民生消費相關的議題，莫過於餐飲業與飲料業通路的漲價。繼許多飯店自助餐調漲後，路易莎咖啡也宣布參與調價行列。

業者指出，此波價格調整來自食材、電費、租金和人事成本，「光電費就上升4成，」去年接受本刊專訪的台北萬豪酒店常務董事劉恒昌直言。然而，一年下來，漲價的理由依舊。而玩味的是，反而零售通路巨擘、統一企業董事長羅智先面對漲價課題，卻有長久的想法。

2025年12月29日，統一企業統一集團第1個全時段、全溫層、全時候台南新市智慧物流園區新市百億物流園區啟用，對映著主棟大樓兩翼的大鵬展翅，也顯見其企圖心。而這是羅智先鮮少對媒體暢所欲言的一次，當記者問及咖啡原物料價格攀升，幾乎已經成了上班族「醒腦咖啡店」的超一超商會不會漲價？

羅智先的回答既感性又理性。感性的是，他說：「我們無法阻止漲價，但漲久了也麻木了！」這一回答引來現場哄堂大笑；理性而言，羅智先表示，「看起來漲5元，但牽涉的是整個供應鏈，滋事體大。」其實從這件事來看，也能看出其經營哲學的穩健大局觀，因為一旦漲價了，很少價格再回覆。

