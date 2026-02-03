飯店一晚近萬元「連水都沒有」？國旅住宿挨批走火入魔

一名女性旅客日前在社群平台Threads發文，表示入住一晚房價接近1萬元的飯店，卻發現房內既無瓶裝水，也未提供紙拖鞋，讓她難以接受。該旅客表示，雖然理解配合政策不提供牙刷、牙膏、棉花棒、牙線等一次性個人用品，她可以自行攜帶，但連基本的飲用水和拖鞋都取消，令人感到不自在。

原PO坦言自己有潔癖，想到飯店地毯可能曾被其他旅客穿著室外鞋踩踏，必須光腳踩在上面讓她相當不適。她認為某些用品不應完全消失，特別是高級飯店更應在環保與服務品質間取得平衡。

廣告 廣告

貼文曝光後引發大批網友共鳴。許多人直指國旅政策走向極端，質疑業者假借環保名義節省成本。有網友表示，明明成本減少了，飯店不降價反而還漲價，以環保之名行降低成本之實。也有人比較國外經驗，指出香港禁塑後會提供木柄牙刷和鋁箔包裝水，日本飯店也未像台灣搞到備品全空。

針對外界質疑，環境部說明，2025年1月起實施的新制是不再「主動提供」梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡等個人衛生用品，但並未禁止旅客索取。限制物品中不包含一次性拖鞋，是否提供瓶裝水與紙拖鞋屬於飯店自行決定的服務內容。

環境部次長沈志修強調，新制核心在於鼓勵減量使用，並非強制禁用。旅宿業者仍可選擇免費提供或改為收費販售，若消費者臨時住宿或忘記攜帶，仍可向業者索取或購買。業者可改提供容量大於180毫升的大瓶裝盥洗及保養用品。

觀光署也表示，旅宿業減塑措施僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品，非一次性基本旅宿用品均照常提供。觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗，同時鼓勵業者透過各種方式提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣。

更多品觀點報導

國旅5天4夜竟要價5萬！包車遊九份阿里山團費嚇壞網友

台南優質民宿再升級 80家業者通過認證迎春節旅遊潮

