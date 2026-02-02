飯店一晚近萬元「連水都沒有」？ 國旅住宿體驗引網友抱怨：走火入魔

有網友表示，入住一晚近萬元的飯店，卻連瓶裝水與紙拖鞋都沒有提供，讓他感到難以接受。（翻攝自pexels）

環境部自2025年起推動旅宿業減塑新制，全臺旅宿業者不得主動提供一次性備品，違規可處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。不過有網友發現，入住一晚近萬元的飯店，卻連瓶裝水與紙拖鞋都沒有提供，讓他感到難以接受，表示「某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」

萬元飯店連水都沒有？ 網友：走火入魔

一名網友在社群平台Threads發文表示，理解不再提供牙刷、牙膏等一次性用品，「沒棉花棒、沒牙線我也會自己準備…」，但入住一晚近萬元的飯店，卻連瓶裝水與紙拖鞋都都沒有，「對於我這種潔癖的人來說，要踩在飯店地板真的不自在…」，尤其是有些房型是鋪設地毯的，有些客人會直接穿著室外鞋踏在地毯上，讓他直呼「那種地毯誰敢光腳踩在上面啊？！想到就噁心」

廣告 廣告

貼文一出引起不少共鳴，有網友指出「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」「去日本8天，住7家飯店，完全沒有一家飯店會跟台灣一樣搞到備品全空，人家都把備品放在lobby自拿」「牙刷我能理解但水真的太誇張了…法規根本沒有限制到瓶裝水」「香港也禁塑和一次性用品，但人家會提供木柄的牙刷，水也給比一般容量多一點的鋁箔包裝」，認為台灣作法過於極端「根本是走火入魔跟矯枉過正」。

旅宿業者不得主動提供哪些一次性備品？

根據環境部公告，旅宿業者不得主動提供，包含小於180毫升的小包裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液，以及一次性牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽與梳子等。不過並不是禁止提供，而是「不主動」提供，旅客若有需求，仍可向業者索取或購買。

此外，該政策並未限制旅宿業者提供浴巾、拖鞋、吹風機、杯具與瓶裝水等用品。

更多鏡週刊報導

立春前來不及大掃除怎辦？民俗專家教丟「4類物品」 除舊佈新迎好運

不用沙茶一樣香！營養師分享火鍋沾醬改加「5物」：促進循環還抗發炎

腹部劇痛就醫！法國男子直腸塞20公分「砲彈」 醫院嚇壞急Call拆彈小組