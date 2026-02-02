飯店一晚近萬元「2用品也不給」 一票痛批：國旅走火入魔

生活中心／倪譽瑋報導

旅客透露，入住某一晚近1萬元的飯店，除了牙膏牙刷等一次性備品，連拖鞋、瓶裝水也未提供。（示意圖／資料照）

環境部2025年推出新制後，「飯店備品不提供」成為國內旅遊（國旅）常被討論的話題，一名旅客PO文指出，她住的飯店一晚將近1萬元，可能理解常見的飯店一次性備品如：牙刷、牙膏、棉花棒不提供，但瓶裝水、紙拖鞋不應完全消失。許多網友看到，也紛紛搖頭批評「香港也禁塑和一次性用品，但會提供替代方案」、「國旅根本是走火入魔跟矯枉過正」。

飯店一次性備品「連拖鞋、水都嘸」 引發國旅批評

日前網友在Threads上發文指出，自己入住某飯店，一晚將近1萬元，理解不提供一次性用品，「牙膏、牙刷自己帶我沒問題…沒棉花棒、沒牙線我也會自己準備」，但該飯店卻連瓶裝水、紙拖鞋都沒有，少了後者讓人踩在飯店地板不自在，畢竟可能有其他旅客將室外鞋踏進客房內「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」

廣告 廣告

貼文一出，許多人也搖頭表示，「去日本8天住7家飯店，完全沒有一家飯店會跟台灣一樣搞到備品全空」、「沒一次性拖鞋真的很糟糕」、「香港也禁塑和一次性用品，但水也會給一般容量多一點的鋁箔包裝」、「國旅根本是走火入魔跟矯枉過正」、「什麼備品都沒有，就一個空房間，我都不知道為什麼要去住」。

飯店備品不提供？環境部解析新制

關於飯店備品新制，根據環境部2025年時的發文，當年1月起全台飯店、旅館不再主動提供一次性個人衛生備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡等，但遊客可向旅宿業者索取。

環境部次長沈志修補充，新政策主要是推廣環保、鼓勵減少一次性用品使用，並非強制限制，如果有需要，旅宿業者「可以選擇」免費提供或收費販售個人衛生用品。

資料來源：環境部

更多三立新聞網報導

真有死後世界？80歲老婦「鬼門關前走3次」驚曝：看到大電視

新手爸媽領錢！政府津貼加碼2萬 長輩也有「4萬補助」

飛到一半廁所故障！15小時長途航班「空服員被迫用手挖馬桶」

嘉南羊乳小編疑換人？日商、國軍全來搶「羊編」：願開1.5倍薪

