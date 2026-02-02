飯店一晚近萬元「2用品沒了」 全網看傻：國旅走火入魔

一名女子近日入住台灣飯店，一個晚上近萬元，但未提供瓶裝水及紙拖鞋，直呼「飯店賣的服務就只是一間空房」，貼文也引發熱議，一票網友也搖頭表示，台灣飯店業者假借環保名義，減少成本，「國旅根本是走火入魔跟矯枉過正」。

原PO昨（1）日在Threads發文，表示了解現在許多飯店不再提供一次性用品，像牙刷、牙膏、棉花棒、牙線等，需要自行攜帶，她認為這沒問題，但近日入住一晚近1萬元的飯店時，發現房內不僅沒有瓶裝水，連紙拖鞋也未提供，讓她十分不能接受。

原PO直言，雖然支持取消一次性備品，但有些用品實在不能完全取消，尤其是高級飯店，「我真的不曉得這些都不提供，飯店賣的是什麼服務，就只是一間空房而已」。

貼文引起討論，「假借環保的名義行減少成本之實，住飯店99%的時間都是在房間裡面，連基本的備品跟飲用水都要省」、「我實在覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實，真的非常過分」、「趁機光明正大節省成本擺爛，這也是為什麼我越來越不喜歡國旅」、「國旅根本是走火入魔跟矯枉過正」、「一晚破萬，一瓶水也不給，真的很傻眼」。

針對一次性旅宿用品，環境部曾指出，公告限制使用的個人衛生用品包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，但不包括一次性拖鞋。

