飯店1晚近萬元「沒給紙拖鞋、瓶裝水」 他怒：太噁

記者高珞曦／綜合報導

許多旅宿業者配合政策不提供免費一次性備品，卻也導致部分旅客困擾，最近有民眾透露，他投宿國內某飯店1晚房價近萬元，沒想到連紙拖鞋、瓶裝水都沒有，部分網友也不贊同這樣的政策施行方式，直言國旅推力變得更大。

有民眾抱怨國內1間1晚要價近萬元的高級飯店連紙拖鞋都沒提供，直言住起來非常不自在。（示意圖／非當事地點／取自pexels）

這位民眾在Threads發文表示，他能自己準備大部分盥洗備品，但不能理解國內「1晚要價快1萬元的飯店」竟連瓶裝水、紙拖鞋都不提供，「對於我這種潔癖的人來說， 要踩在飯店地板真的不自在…不就還好這間是木地板，不然有些是鋪地毯的，還沒實施不提供一次性用品前，有些客人也是室外鞋直接踏在地毯上…後來實施後，那種地毯誰敢光腳踩在上面啊」？

廣告 廣告

對此，該民眾直呼「想到就噁心」，他也指出，「老實說， 我認為某些用品是不能完全消失的， 尤其是高級飯店」。

貼文曝光後，不少網友留言贊同他的想法，「真的不想住什麼備品都沒有的飯店，感受真的很差」、「連拖鞋都沒有，太誇張了吧，住飯店還要帶一堆備品，是露營嗎」、「現在飯店搞這樣，完全不值這個價」、「不如出國去玩」、「台灣飯店都假借環保名義節省成本，所以誰要國旅」、「去住飯店打包行李時都覺得在搬家，什麼都要帶」。

延伸閱讀

NBA/得知連22年入選明星賽 詹皇淡定：不錯吧

NBA/雷納德連27場破20分！意外落選明星賽 快艇主帥抱不平

NBA/活塞血洗籃網！「狂贏53分」破隊史紀錄