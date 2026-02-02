飯店1晚近萬元「沒給紙拖鞋、瓶裝水」 他怒：太噁
記者高珞曦／綜合報導
許多旅宿業者配合政策不提供免費一次性備品，卻也導致部分旅客困擾，最近有民眾透露，他投宿國內某飯店1晚房價近萬元，沒想到連紙拖鞋、瓶裝水都沒有，部分網友也不贊同這樣的政策施行方式，直言國旅推力變得更大。
這位民眾在Threads發文表示，他能自己準備大部分盥洗備品，但不能理解國內「1晚要價快1萬元的飯店」竟連瓶裝水、紙拖鞋都不提供，「對於我這種潔癖的人來說， 要踩在飯店地板真的不自在…不就還好這間是木地板，不然有些是鋪地毯的，還沒實施不提供一次性用品前，有些客人也是室外鞋直接踏在地毯上…後來實施後，那種地毯誰敢光腳踩在上面啊」？
對此，該民眾直呼「想到就噁心」，他也指出，「老實說， 我認為某些用品是不能完全消失的， 尤其是高級飯店」。
貼文曝光後，不少網友留言贊同他的想法，「真的不想住什麼備品都沒有的飯店，感受真的很差」、「連拖鞋都沒有，太誇張了吧，住飯店還要帶一堆備品，是露營嗎」、「現在飯店搞這樣，完全不值這個價」、「不如出國去玩」、「台灣飯店都假借環保名義節省成本，所以誰要國旅」、「去住飯店打包行李時都覺得在搬家，什麼都要帶」。
延伸閱讀
NBA/得知連22年入選明星賽 詹皇淡定：不錯吧
NBA/雷納德連27場破20分！意外落選明星賽 快艇主帥抱不平
NBA/活塞血洗籃網！「狂贏53分」破隊史紀錄
其他人也在看
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
具俊曄公開親筆信 告白大S：如果能再相見就讓我們永遠在一起吧
大S徐熙媛離世滿一週年，具俊曄特別製作了一尊雕像當作紀念，2日親友們都上山參加揭幕儀式，過程結束後，具俊曄寫了一封信，透露著對大S的愛及思念。
致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚
威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。