飯店11點退房遭網批！房務人員揭「血汗」原因

出外旅遊最棒的享受，莫過於在飯店裡盡情使用所有設施，並睡到自然醒。然而，台灣大部分飯店規定下午3點入住、隔日 11點前退房，對不少旅客而言，這樣的時間安排常讓假期感大打折扣。對此，一名網友在社群發文，認為這樣的入退房規定很不人道。貼文一出，也引發眾多網友與飯店從業者熱議。





網友批飯店11點退房「不人道」！房務人員親曝背後「血汗」原因

許多網友認同原PO，並提到要再隔天11點前起床完成梳洗、吃早餐及整理行李，時間根本不夠用。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

昨（2）日，一名女網友在Threads上發文詢問：「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎？」貼文一出，吸引上千名網友留言討論。許多人認為「3點入住，11點退房」確實不太合理，並表示若前一晚在外面玩到很晚，回到飯店洗完澡就休息了，隔天卻得在11點前起床完成梳洗、吃早餐及整理行李，時間根本不夠用；也有網友表示，現在能住到12點退房的飯店就很棒了。

不過也有多名網友和房務人員認為，留4個小時給飯店做清潔是很合理的。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

對此，也有多名網友認為留4小時給房務人員做打掃是合理的。一位曾任房務人員的網友留言表示，自己曾經要在11點到3 點間打掃完13間房，若入住時間是下午3點，平均一間房僅有30分鐘的時間能打掃，其實是非常緊迫的。也有網友指出根本原因，在於飯店業者不想額外花錢請人打掃，對現有人力壓低薪資，把員工當血汗勞力使用，導致飯店業長期缺工，進而壓縮旅客的休息時間。





