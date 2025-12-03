飯店11點退房！遭一票人怒轟「不人道」 房務現身曝辛酸內幕

生活中心／張尚辰報導

許多飯店都要求旅客上午11時必須退房，這讓不少民眾難以接受。（示意圖／翻攝自Pixabay）

出去玩最希望的就是可以在累了一天後，在飯店好好休息，但是許多飯店退房時間都很早，這讓不少民眾認為很不合理。近日，就有網友發文詢問，是否有人和他一樣認為飯店規定上午11時退房很不人道？貼文發出後，引發熱議，也有曾任房務人員的網友說明，規定退房時間是為了讓房務人員有足夠的清潔時間，希望大家能夠將心比心。

該網友昨（2）日在Threads上發文，寫下「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎？」貼文一出，許多網友紛紛留言表示認同，「3點入住，11點退房，超級不懂」、「找到能12:00退房的飯店都很開心」、「我是覺得，晚上9點入住，隔天下午3點退房比較人道」、「12點的都非常加分，早餐可以變早午餐的飯店更加分加到爆」。

廣告 廣告

不過，也有人認為要體諒一下從業人員，「其實12點退房對從業人員來說才是不人道，我知道有的地方是一個房務一天要扛超過20間房間，還有聽過更多的」、「退房幾點在你入住前就告訴你了，你不接受不要住就好了」、「上午11點到下午3點只有四小時，有時候是要整理出上百間房，一間房兩個人整理最快20-30分，你猜看看需要花多少人力去整房？」。

對此，就有曾任飯店房務人員的網友出面說明，指出有時候一名房務人員需要負責清理13間房間，平均一間房的打掃時間約為30分鐘，遇到特別髒亂的可能還要更久，「當你為了要達到非常乾淨整潔，又要在時間內將房間整理出來給客人住，勢必是不可能早早就讓客人辦理入住」。

該名網友繼續說，可能會有人認為打掃不完可以請飯店多請一些員工，但是這畢竟是體力活，徵人沒有這麼容易，「當初從事房務之前我也不懂為什麼三點才能入住，做了之後了解到原因後，我就可以理解為什麼三點才能入住了」。

更多三立新聞網報導

飯店門鎖遭破壞！內行人分享「2小物」 自製防盜措施

出國會選「附早餐的旅館」？網曝考量條件 3情況建議外面吃

換手機快看！LINE官方示警「1按鍵」別按：帳號失效資料全毀

士林夜市「NIKE專賣店」宣布熄燈！網揭1原因恐成閉店致命傷

