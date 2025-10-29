飯後別坐著！「馬上」出去散步30分鐘降血糖、減脂
現年72歲的健身教練「金剛老爹」自律嚴謹，平日僅吃兩餐，還固定每週進行兩次「24小時斷食」。他強調，維持健康的關鍵不僅在於飲食控制，更在於「飯後一定要動」。
「我現在要起來走路，因為它對血糖控制非常好。吃飽後的十分鐘到二十分鐘，是最有用的時間。」金剛老爹說。他分享，自己已經持續飯後散步超過一年。過去曾配戴廠商提供的「24小時血糖監測儀」，觀察到顯著的生理變化。「我吃了很甜的東西，如果飯後走二十分鐘以上，血糖幾乎不變化。這對減肥或糖尿病患者來說，是非常好的消息。」
除了外出散步，他也推薦給無法離開辦公室的上班族一個簡易替代方案──「飯後踮腳運動」。「不用全力，大概七、八成力量，把腳尖踮起來，讓小腿的比目魚肌收縮。研究證實，踮腳15到20分鐘，控制血糖的效果和散步二十分鐘相當，甚至更好。」金剛老爹笑說，就算在公司吃完便當，只要脫鞋踮腳，也能「沒人看到你在運動，但你正在控制血糖」。
營養專家也認同這樣的觀念。營養師李婉萍表示，飯後血糖會在一小時內達到高峰，若能在60分鐘內散步，是穩定血糖的黃金時間。「散步是一種有氧運動，能幫助血糖代謝，尤其在血糖上升的時候立即活動，更能減少胰島素過度分泌。」
日本一項研究比較三種情況，餐後不散步、餐後立即散步30分鐘，以及餐後一小時後散步30分鐘。結果顯示，不散步者在餐後120分鐘內血糖累積量最高，而立即散步者血糖累積量最低。研究進一步發現，若持續一個月，體重還可減輕1至3公斤。
內湖國泰診所營養師張斯蘭補充指出，餐後血糖通常在30至60分鐘達到高峰，若能於此時進行輕度運動，可降低血糖波動。紐西蘭研究也顯示，每天走30分鐘可讓血糖平均下降12%，若三餐後各走10分鐘，下降幅度更可達22%。李婉萍進一步建議，每週累積150分鐘中度強度運動即可達成健康目標。「可採『少量多次』策略，一天分三次、每次十分鐘的飯後散步，就能達成理想運動量。」
無論是一般健康的人或是糖尿病患者，餐後立即散步，都能有效降低血糖，飯後多走幾步動一動，讓健康從日常開始。
更多 TVBS 報導
影音／路人驚見阿嬤「推胖柴散步」 萌翻網友：果然是阿嬤養的
愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽 全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗
錦榮3歲開始每週上健身房5天！ 41歲「驚人體格」曝
營養師推「1食物」護心又助減肥！搭配堅果營養更均衡
其他人也在看
晚餐後「做這些事」恐害血糖飆高！專家嚴厲警告 坐著看電視、滑手機也中招
你是否常在沙發上邊滑手機邊喝一杯紅酒？或是晚餐吃得過多，甚至熬夜到很晚？這些看似無害的晚間習慣，其實可能比你想像的更傷血糖。研究顯示，人體的生理時鐘會影響糖分代謝。隨著就寢時間的到來，身體分泌的胰島素會減少，對胰島素的敏感度也降低。換句話說，早晨時身體處理葡萄糖的效率比夜晚高得多。因此，為了維持良好血糖控制，eatingwell網站請營養師分享晚間 5 點後應避免的 6 個習慣。 1、晚餐或宵夜吃太多，尤其是高碳水晚間最傷血糖的習慣之一，就是在睡前幾小時吃大餐或高碳水點心。因為晚上身體處理葡萄糖的能力下降，大量進食會讓身體負荷過重。營養師 Michelle Routhenstein 說明：「像白麵包、義大利麵、糕點、含糖零食與含糖飲料等精製碳水，特別容易在晚上造成血糖快速飆升，而身體更難在夜晚處理這些變化。」 2、晚間喝酒晚餐搭配一杯酒看似無害，但其實會大幅干擾夜間與隔日早晨的血糖。Routhenstein 指出：「酒精最初可能讓血糖下降，但往往會在夜間反彈升高，還會干擾睡眠，進一步破壞血糖控制。」原因在於肝臟的「雙重任務」：當肝臟忙於分解酒精時，它會優先處理酒精，而忽略釋放葡萄糖來維常春月刊 ・ 1 天前
台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去
《財劃法》衝擊交通建設，連中央單位的台鐵提升軌道安全、車輛維修等預算也減少逾29億元，國民黨立委魯明哲質疑中央「怎砍得下去」。學者認為，安全是重中之重，台鐵每日載運60萬人次，乘客安全是重要責任，若有風險要盡快處理，編預算須評估合理性與必要性，並於後續年度補上，確保行車安全。中時新聞網 ・ 5 小時前
俄「神風」無人機炸媒體！德3記者險喪命 襲擊畫面曝光
「德國世界報」旗下的電視新聞記者，最近直擊烏克蘭前線，卻遭到俄羅斯無人機攻擊，至少3人掛彩、還差點喪命，受訪的烏軍有人當場斷腿、也有人倒地不起，現在遇襲畫面曝光。至於英國天空新聞記者，最近則是跟著烏軍腳步，採訪如何透過「無人車」營救生命垂危的傷兵。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
<常春月刊>11月號搶先看:關注血糖護健康！掌握醣化血色素標準，遠離糖尿病風險
11月14日是世界糖尿病日，全球已有超過5億人受糖尿病影響，台灣成人盛行率約12%，亞洲地區的患者人數更呈快速上升趨勢。糖尿病早期症狀往往不明顯，但長期高血糖可能對心血管、腎臟及神經造成不可逆的損害。除了藥物治療外，均衡飲食、規律運動與心理健康管理同樣關鍵，能有效控制血糖並提升生活品質。此外，本專題也將介紹第一型糖尿病，提醒家長與年輕族群及早認識、重視預防與早期警訊。 <導言>糖尿病趨勢與未來風險糖尿病雖然無法完全根治，但透過健康飲食、規律運動、體重控制與藥物治療，是可以被穩定控制、延緩併發症發生的慢性疾病。 血糖飆升早期警訊糖尿病的成因包括遺傳、肥胖、飲食不均衡、缺乏運動與慢性壓力等。常見症狀包括頻尿、口渴、體重異常變化與疲倦感，但早期多無明顯症狀，因此「沉默殺手」之稱。 最實用控糖10招控制血糖除了藥物治療，飲食與運動同樣重要。建議均衡飲食、少糖少油、多攝取蔬果及全穀類，每週至少150分鐘中等強度運動，並建立定期血糖檢測習慣。 資深糖友控糖秘訣大公開當張坤來看到報告上觸目驚心的數字，空腹血糖高達250mg／dL時，他整個人愣住了，腦中瞬間一常春月刊 ・ 39 分鐘前
和通蔣勳書房「眾生平安-皆大歡喜」 台南水交社文化園區開展
臺南市水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」於（28）日辦理「眾生平安－皆大歡喜」展開幕儀式，此次展覽聚焦於「平安」與「喜悅」的主題，展出內容涵蓋蔣勳老師《眾生平安皆大歡喜》與一系列療癒人心的貓主題油畫，中廣新聞網 ・ 9 小時前
滿足AI用電 美將砸800億美元建核反應爐
美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。聯合新聞網 ・ 2 小時前
林智鴻促修法將鳳山納入客家文化重點發展區
[NOWnews今日新聞]高雄市議員林智鴻今（29）於議會社政部門質詢時指出，鳳山區逾7萬客家人口，是全高雄市最多客家鄉親的區，卻因該區客家人口比例未達〈客家基本法〉第四條第一項所規定「三分之一以上」...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
春秋航空招「空嫂」被批標籤化！優先錄取已婚有子女女性 公司這樣說
大陸春秋航空近日招募「空嫂」引發爭議！該公司將招聘年齡放寬至40歲，並優先錄用已婚及有孩子的女性，此舉遭網友質疑根據婚姻狀態給女性貼標籤。春秋航空解釋，「空嫂」只是便於社會理解的通俗叫法，正式職稱仍是「客艙乘務員」，強調這類人才在服務與應變能力方面具優勢。春秋航空預計錄用30至60名人員，在大陸三大航空虧損之際，反映出中小城市已成為驅動大陸民航業增長的核心動力。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
台灣烘焙市場年逾1600億 堅果商聯手麵包冠軍調理美味
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導不論是近期爆紅的杜拜巧克力，還是在台灣熱賣的生乳捲，麵包、糕點，好吃的關鍵都在原物料品質，一家創立近80年的堅果果乾進口商，看好台灣烘培市場規模，一年超過1600億，找來國際麵包冠軍吳寶春、世界冠軍總教練吳武憲等烘焙名師，分享如何嚴選原料，讓糕點更美味。巧克力麵團上吃得到馬卡龍，內餡是開心果醬，撒上糖粉，美味加分，除了雪芙麵包，開心果醬也入餡在菠蘿、麻糬吐司、費南雪，玩出各種花樣。烘焙名師吳武憲：「22到24度這個溫度最適中，然後把它擠出來這個形最漂亮。」使用乳脂含量高的40%鮮乳脂，擠奶油花，不易變形，再結合口感輕盈的20%奶霜，讓生乳捲甜而不膩，烘培名師，分享麵包好吃秘密。國際麵包冠軍吳寶春：「永續經營，要如何讓我們的消費者安心這個是首要的。」餐飲業是食安的第一道防線，創立近80年的全台最大堅果果乾進口商，看準台灣烘焙零售市場，一年商機上看1622億，從紐西蘭、日本引進鮮乳脂和奶霜，還選用進口美國果仁，研磨成的開心果醬，甚至跟紐西蘭第二大乳品加工商合作，要用高品質原料，卡位烘焙市場。同興實業董事長賴錫湖與總經理吳正雄。（圖／民視財經網）同興實業董事長賴錫湖：「相對的說價格可能相對的，跟一般來講是比較高，但是我們認為值得為什麼？因為我們還是強調食安的問題，我認為（企業）80年它代表的不是只有年份，它代表的是說它可以一代一代的傳承。」同興實業總經理吳正雄：「我們去年是紐西蘭保久乳最大的進口商，未來當然會擴大到奶油、奶油起司，噸數來講好了，這應該是（一年進口）超過5000噸以上，我們是全台灣堅果果乾進口的最大進口商，我們也希望未來的乳食品，也是朝這個目標來邁進。」同興實業董事長賴錫湖強調，同興經營最重視的就是食安與誠信問題。（圖／民視財經網）用國際大廠的原料，除了確保美味品質，更希望提升台灣烘焙商機，把餅做大。原文出處：原料決定美味！堅果商攜冠軍烘焙師 打造安心烘焙生態圈 更多民視新聞報導最新！台股今日開高走高 台積電大漲30元達1505元台股大漲345點收28294點締新猷 台積電收1505元台積電1505元創高 台股勁揚345點收28294點新高民視財經網影音 ・ 15 小時前
她吃胃藥「月經晚來1個月」！醫曝原因 示警3類人注意
只是吃胃藥，月經竟晚來1個月？藥師洪正憲分享一則案例，經過評估患者的用藥情形後，懷疑是使用Domperidone造成的狀況，因為Domperidone是一種多巴胺D₂受體拮抗劑，阻斷多巴胺對垂體乳腺細胞的抑制作用，可能會使泌乳素升高，會抑制荷爾蒙，進而影響排卵與雌激素分泌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
陳以信拋台南市長政見第三彈：計程車司機任交通特使
國民黨前立委陳以信爭取與立委謝龍介角逐2026台南市長國民黨初選，今（29日）推出第三項政見「請計程車司機擔任市長特使」。他的前兩項政見分別是，「任命虛擬AI副市長」、「還都台南」。太報 ・ 17 小時前
中區銀髮人才資源中心助攻就業 5050就業網絡合作計畫11/1受理申請
台灣邁入超高齡社會，根據統計，2014年至2024年，中彰投地區高齡人口增加59%，中高齡族群也成長7%，因應人口結構改變與勞動力短缺，勞動力發展署中分署「中彰投區銀髮人才資源中心」積極推動中高齡與高中廣新聞網 ・ 10 小時前
房價推手熄火蓋房成本創9年新低 房市熱度明顯降溫
根據主計總處統計指出，用來反映建築材料與工資變化的「營造工程物價指數」，今年前三季平均年增率只有0.8%，創下近9年新低。這也意味著，過去推高房價的成本壓力，退燒了。鏡報 ・ 12 小時前
以色列空襲釀38死 川普：沒有任何事會危及加薩停火
（中央社加薩市29日綜合外電報導）以色列對加薩地區發動空襲，並指控哈瑪斯（Hamas）違反停火後，美國總統川普今天表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。中央社 ・ 19 小時前
糗！謝龍介質詢錯將管碧玲當劉世芳 郭國文狠酸：丟臉丟到家
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 立法院內政委員會今（29）日就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專案報告，但國民黨立委謝龍介質詢時，錯將海委會主委管碧玲誤認成內政部長劉世芳，鬧出質詢烏龍笑話。對此，民進黨立委郭國文稍早於臉書發文，狠酸謝「在國會表現丟臉丟到家，還是去演布袋戲比較適合」。 郭國文指出，質詢率最後一名的謝龍介，來問政也只...匯流新聞網 ・ 17 小時前
陳駿季主持非洲豬瘟應變中心記者會（3） (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心29日在農業部防檢署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季（左2）主持，說明疫情最新進展。中央社 ・ 16 小時前
9行業無薪假薪資差額補貼 勞工可自行線上申辦
（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國關稅政策衝擊國內9行業勞工，勞動部祭出僱用安定措施，勞動力發展署今天表示，減班休息勞工除了透過雇主申請外，也可自行線上申辦獲得薪資差額補貼，穩定生計。中央社 ・ 17 小時前
花蓮燕子口堰塞湖潰決！湍急水流衝下山坡 立霧溪水位逐漸回降
受到山區雨勢影響，加上連日的刷坡工程，花蓮立霧溪燕子口堰塞湖，在今(29)天接近中午時發生壩體潰決，下游水位迅速抬升，現場機具與人員及時撤離，所幸都平安無事，目前水位已逐漸降回原河床底部，溢流危機暫時解除。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
推動網路爭訊攻防 張元斌任國安局副局長
[NOWnews今日新聞]總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，11月1日生效。知情人士表示，張元斌自擔任中尉起便在國安局服務，長達逾3...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
美實驗猴車禍趁亂竄逃！ 警方示警：具攻擊性、染3病毒
美國密西西比州（Mississippi）近日發生一起嚴重車禍，一輛載有實驗室恆河猴（rhesus monkey）的卡車在州際公路翻覆，車上數隻猴子趁亂逃脫，當地警方警告，這批猴子不僅具有攻擊性，且可能帶有3種不同病毒，恐對人類健康造成威脅，根據最新消息，仍有3隻在逃。鏡新聞 ・ 15 小時前