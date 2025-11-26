飯後別急著刷牙！牙醫揭「琺瑯質崩壞速度翻倍」真相 越刷越傷還更容易蛀牙

飯後立即刷牙可能讓琺瑯質受損，先漱口再等待，才是最保護牙齒的方式。（示意圖/photo-ac）

許多人覺得「三餐飯後立即刷牙」是最乾淨、最講究口腔衛生的做法，但牙醫卻指出，這個看似健康的習慣，其實可能正在悄悄破壞你的牙齒。原因與時間點，竟與飯後口腔的「酸度變化」有關。

飯後口腔變酸？牙醫：此時刷牙等於磨掉琺瑯質

根據牙醫師說法，食物進入口腔後，尤其是含糖與碳水化合物的食物，會被細菌分解並產生酸，使口腔pH 值下降。當酸度降到5.5以下時，牙齒表面的琺瑯質就會開始發生「脫礦」現象，也就是變軟。

醫師形容，這時候的琺瑯質就像「軟掉的玻璃」。如果民眾在此時立刻用牙刷來回刷洗，相當於直接在軟化的表面磨擦，長期下來容易造成琺瑯質變薄，甚至引發牙齒敏感與蛀牙問題。

飯後多久才能刷牙？

牙醫建議，飯後先別拿牙刷，而是使用清水或含氟漱口水漱口，利用簡單清潔幫助沖掉殘渣，並讓酸度逐漸被唾液中和。大約30至60分鐘後再刷牙，是保護琺瑯質的最佳時機。

此外，牙醫也提醒，若飯後喝了檸檬水、氣泡飲等酸性飲料，更不適合立即刷牙，因為酸會加劇琺瑯質軟化，使刷牙造成的磨耗更嚴重。

怎麼選牙刷與牙膏？這樣用才不傷牙齒

在刷牙工具方面，牙醫建議選擇以下方式保護牙齒：

使用柔軟刷毛牙刷，避免造成不必要的磨損。

搭配含氟牙膏，有助於牙齒再礦化與強化琺瑯質。

動作輕柔、時間足夠，確保完整清潔又不會傷害牙齒表面。

飯後要不要刷牙？牙醫給的護牙3大黃金公式

牙醫也總結出3個簡單原則，幫民眾建立更健康的口腔清潔習慣：

早晚刷牙各1次，確保完整清潔。 飯後可先漱口或咀嚼無糖口香糖，促進唾液分泌與酸度中和。 每半年定期洗牙與檢查一次。

牙醫指出，維持規律清潔比「刷越多越乾淨」更重要，掌握時間與方式才是保護琺瑯質的關鍵。

