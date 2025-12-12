飯後想睡「不是吃太飽」！冬天更易發生 醫揭5招穩血糖

記者鄭玉如／台北報導

最近網路貼文「32歲不暈船，但暈碳」，引發近42萬人共鳴。新竹初日診所院長魏士航醫師表示，「暈碳」在醫學上稱為「餐後嗜睡症」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，讓人出現放空、昏沉、想睡的現象，且在冷季更容易發生，若想改善暈碳狀況，早餐避免單純的高碳水組合，餐後至少步行5分鐘。

魏士航引述刊登於《Endocrine》的一項研究，追蹤93名第一型糖尿病患者，並將冬季至春季（12月至隔年5月）視為「冷季」進行比較。結果顯示，冷季的血糖標準差落在59.3至61.9mg/dL，明顯高於暖季的56.6至58.2mg/dL。天氣轉冷時，活動量下降、食慾增加，是血糖更不穩定的原因之一。

氣溫降低後，身體為了維持體溫會提高基礎耗能，因此會需要更多能量（熱量）來維持運作，使身體食慾增加，但濕冷天氣又會降低外出意願，活動量明顯減少，形成「吃得多、動得少」的典型冬季代謝模式，也放大血糖的波動幅度。

另一篇刊載於《Science Advances》的研究也指出，歲末假期是血糖最容易失控的時段。數據顯示，聖誕節後兩天血糖控制明顯惡化，目標範圍時間下降7.02%，平均血糖上升5.59%。因為節慶時高脂、高糖飲食，加上作息混亂，都會造成血糖短時間內劇烈波動。

魏士航說明，上述研究的受試者雖是第一型糖尿病患者，數據無法直接套用在一般民眾身上，但季節帶來的代謝變化對所有人都具有參考價值。以台灣冬季為例，濕冷環境讓人更常待在室內，活動量下降時，肌肉使用葡萄糖的效率下降，胰島素反應也會變得遲緩。

若想減少「暈碳」，魏士航分享5個方法。

1、早餐避免單純高碳水組合

飯糰、麵包配奶茶等組合，容易使血糖迅速上升，改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜等，讓血糖更平穩。

2、進食順序

先吃蛋白質與蔬菜，有助於延緩血糖反應、提高飽足感，降低餐後疲倦。

3、餐後至少步行5分鐘

短暫步行可促進葡萄糖利用，減少血糖波動。

4、白天多曬光

接觸自然光有助維持生理節奏，使餐後的疲倦感不至於過度放大。



5、經常性暈碳，建議進行評估

若經常暈碳，可能與血糖調節能力下降或代謝耐受度變差有關，建議進行專業檢測。

魏士航提醒，暈碳並非單純的「吃太飽」，而是反映身體在面對碳水時的調節能力。若餐後經常「斷訊」，代表代謝可能已超載，可接受檢測與專業協助，找出問題並調整飲食、生活型態，讓身體恢復穩定。

