飯後想睡，一睡就幾小時？恐是身體出狀況！4件事改善飯後嗜睡
為什麼常常吃飽後就想睡覺，甚至有時候一睡就是好幾個小時？醫師指出，這種被稱為「餐後嗜睡」的現象，與人體消化過程中的神經系統調節及內分泌荷爾蒙變化息息相關，多數吃飽想睡屬於正常反應，但若嗜睡程度過於嚴重，可能是身體發出的健康警訊！
飯後昏昏欲睡 消化過程的生理反應
飯後感到昏昏欲睡是一種常見現象，醫學上稱為「餐後嗜睡」，這與消化過程中發生的生理變化有關。泰昌堂中醫診所中醫師蔡旻宏解釋，進食後，身體的副交感神經被活化，以促進消化功能，同時也會讓身體進入放鬆狀態，因此人們會感到慵懶甚至想睡。
此外，內分泌荷爾蒙的變化，也扮演重要角色，包括血糖上升後胰島素分泌增加，促使色胺酸更容易進入大腦，進而轉化為與睡眠相關的血清素和褪黑激素。
「過度嗜睡」可能是健康警訊
雖然飯後稍微想睡是正常現象，但蔡旻宏強調，若嗜睡程度過於嚴重，甚至影響日常作息，可能與身體健康狀況有關。他在臨床上聽到患者抱怨：「醫生，我晚餐後總是非常想睡，甚至不得不小睡一下，但一睡就是幾個小時，等到半夜起床，洗澡做家事後卻又睡不著，一直到凌晨4、5點才再次入睡，長期下來，整天都很疲憊。」這種情況在中醫古籍中稱為「飯醉」，形容飯後昏沉得像喝醉一樣，代表疲倦感已超過正常範圍。
極度嗜睡與「脾胃功能失調」有關
從中醫角度來看，飯後極度嗜睡與「脾胃功能失調」有關。蔡旻宏表示，脾胃負責消化與吸收，一旦運化失調，就會導致飯後異常疲倦。影響脾胃功能的常見因素包括飲食不當、情緒與壓力，以及環境因素。過量攝取生冷、油膩食物，或是暴飲暴食都會損害脾胃；長期壓力或情緒不穩定也會讓脾胃功能變差；而長期處於潮濕環境，可能會讓身體濕氣增加，進而影響脾胃運作。
生活調整4重點改善嗜睡問題
除了尋求中醫師治療外，蔡旻宏建議，可從日常生活中著手改善餐後嗜睡：
飲食要細嚼慢嚥，避免過度進食，以八分飽為宜，同時避免攝取難以消化的食物如糯米類與柿子，以及過量的高糖和高油脂食物。
飯後散步10～15分鐘，有助於促進消化並減少嗜睡感，建立良好的運動習慣還可以讓身體代謝變好，避免過多濕氣停留。
保持規律的作息與睡眠時間，確保夜間睡眠充足，可以減少白天過度疲倦。
透過個人興趣紓解壓力，能有效減少壓力對消化系統的負面影響。
飯後極度嗜睡不僅影響生活品質，也可能是身體發出的警訊，透過適當的飲食調整、運動習慣、作息規律和壓力管理，配合中醫調理脾胃，能改善這個問題，讓生活更加精神飽滿、活力充沛。
