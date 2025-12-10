飯後秒睡是警訊！醫揭「食物昏迷」恐是血糖劇烈波動前兆 當心胰島素阻抗與脂肪肝





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】38歲的王先生在辦公室吃完自助餐便當後，常感到無法抵抗的睡意席捲而來，必須一段午睡才能繼續下午的工作。這種「食物昏迷」的狀態他早已習以為常，卻不知道這可能是身體發出的警訊。



血糖劇烈波動 恐是罪魁禍首



許多人以為飯後想睡是血液集中到腸胃導致腦部血流量下降，但這個機轉可能只是原因之一。新陳代謝專科醫師鄭畬方表示，飯後想睡的成因也可能是血糖升高或劇烈波動造成，當身體大量攝取精緻澱粉、含糖飲料或高升糖指數食物時，血糖會快速飆升，身體為調節血糖會大量分泌胰島素。過剩的胰島素分泌會導致血糖反向下降變成低血糖，使腦部營養不足而產生強烈睏倦感，這種胰島素過度分泌會造成胰臟負擔，成為糖尿病的前兆。

鄭畬方醫師指出，脂肪肝是造成胰島素阻抗最重要的機制之一，肝臟累積的脂肪組織會引發炎症反應，透過細胞激素影響胰島素功能，即使胰島素正常分泌也無法在肝細胞中發揮作用。長期下來，這種惡性循環不僅增加第二型糖尿病風險，也可能導致脂肪肝甚至肝硬化。



三大升糖陷阱 藏在日常飲食



鄭畬方醫師解釋，精緻澱粉食物像是白米飯、白麵包、糯米飯、麵條等經過精緻加工的澱粉，因缺乏膳食纖維、維生素B群及礦物質，若本身胰島素分泌功能較差的患者，容易導致血糖快速上升，長期攝取會讓血糖像雲霄飛車般劇烈起伏，進而產生胰島素阻抗並提高糖尿病風險。再來就是含糖飲料與加工食品等攝取較多高果糖玉米糖漿的飲食，也會提高肥胖、非酒精性脂肪肝、心血管疾病和痛風的發生率；即使標榜蜂蜜或蔗糖的飲料，只要是額外添加的糖都屬於精緻糖，一樣會造成血糖上升。



想改善飯後嗜睡問題，鄭畬方醫師建議調整飲食結構，可用糙米、五穀米取代白米、並選擇全麥土司而非白吐司，平日三餐將主食份量減少，以多增加蔬菜攝取。採用「先吃蔬菜、再吃肉、最後吃白飯」的進食順序，膳食纖維能延緩後續糖質吸收，有效穩定血糖波動。若經常出現飯後強烈睏倦、吃飽沒多久又餓或吃飯速度很快等狀況，建議就醫檢查血糖與肝功能指數，及早發現問題才能避免走向糖尿病與脂肪肝的不歸路。



