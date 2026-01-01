飯後立刻運動＝消化不良？研究揭「驚人發現」：減少脹氣、胃食道逆流

記者施春美／台北報導

營養師趙強表示，實證顯示，飯後「輕度」運動有助消化，減少脹氣與胃食道逆流的風險。。（示意圖／翻攝至PIXABAY）

血糖控制相當重要。研究發現，用餐後立刻進行散步等運動，能有效降低餐後血糖峰值。但很多人擔心，飯後馬上運動會胃痛，或消化不良，營養師趙強表示，實證顯示，「輕度」運動有助消化，減少脹氣與胃食道逆流的風險。

趙強在其臉書粉專「趙強營養師這樣說」表示，2025年的一篇研究指出，控制餐後血糖的最佳策略之一，就是飯後立即走一走。研究發現，用餐後立刻進行低至中強度的運動（例如步行、站立或自體重阻力訓練），能有效降低餐後血糖峰值並減少血糖波動，相較之下，餐前運動或延遲至飯後30分鐘再運動，較不利於血糖控制。

然而，有些人不免擔心，飯後馬上運動會胃痛或消化不良。趙強表示，實證顯示，「輕度」運動其實有助消化。趙強表示，研究顯示，與坐著不動相比，輕度的步行(Light walking) 實際上能加速胃排空，幫助食物進入腸道消化，減少脹氣與胃食道逆流的風險。

「運動強度是關鍵！」趙強表示，重點在於「輕度（Light intensity）」，劇烈運動確實會將血液從腸胃道導向肌肉，而導致消化不良，但「散步」等級的強度並不會造成此效應，反而能促進蠕動。

營養師趙強表示，餐後控糖的最佳策略就是「飯後立即走。」（圖／翻攝自趙強的臉書）)

