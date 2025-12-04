飯放電鍋保溫勿超過5小時 營養學家：1種米最易變質

電鍋或電子鍋是許多家庭的必備家電，日本營養學家、前家政教師若根步美表示，使用電鍋飯煮，若長時間保溫，不僅會讓水分流失、香氣下降，也可能增加細菌滋生風險，尤其是糯米飯或加入配料的炊飯，更容易變質，建議在煮好4至5小時內食用完畢；保溫時需注意3點，包括不要將飯匙留在鍋內、避免長時間保溫、關機後不要將飯留在鍋內，才能兼顧美味與安全。

根據日本家事網站《hint-pot》報導，若根步美指出，不同品牌或型號的電鍋保溫時間略有差異，但一般都是12至24小時，保溫溫度通常設定在可抑制細菌生長的範圍內，因此只要遵循說明書上的建議時間，煮好的飯通常不會壞掉。

廣告 廣告

若根步美表示，保溫時間越長，米飯的水分會逐漸流失，口感和香氣都會下降，建議在煮好4至5小時內食用完畢，才能吃到米飯最好的風味；若超過這段時間，不僅口感變差，在高溫潮濕環境下，細菌滋生的風險也會增加。

若根步美強調，保溫過程中，需注意3件事，首先不要將飯匙長時間留在鍋內，因為飯匙接觸手或空氣後可能帶入細菌；第二糯米飯或加入配料的炊飯不宜長時間保溫，水分與調味料容易導致異味，也可能腐蝕鍋體；最後電源關閉後仍將飯留在鍋內也不安全，溫度下降後容易滋生細菌或產生結露，加速飯變質，尤其飯變泛黃或有異味，多半是糖與胺基酸反應或氧化、細菌生長所致。

若根步美建議，米飯若無法在短時間內吃完，冷凍是更好的選擇，可將飯分成一餐分量，用保鮮膜包好壓平，待放涼後冷凍保存，食用時直接用微波加熱，也可翻面或稍微攪鬆，避免加熱不均；此外，保持電鍋內鍋與內蓋清潔也非常重要，每次使用後都應徹底清洗，避免殘留飯粒或水分成為細菌溫床，才能讓保溫飯既安全又美味。

更多中時新聞網報導

李李仁曝愛犬怪癖 雨天不讓人撐傘

日本有熊害 台灣猴成國家級風險

生成式AI搭把手 重塑企業營運