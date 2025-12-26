「飯糰大媽」竟是11年前神級女優 老司機認證：當年爆愛





日前有網友在《台大批踢踢》表特版分享「飯糰職人」正妹照，只見照片中的飯糰女職人，眉清目秀、和藹可親，沒想到照片曝光後，眼尖的網友認出竟是11年前女神級AV女優，許多網友看了以後直呼「好懷念啊！」

網友分享數張「飯糰職人」正妹照，只見照片中的飯糰女職人皮膚白皙、氣質親切自然，照片曝光後引發熱議，不少老司機一眼就認出她是11年前知名AV女優「長澤梓」。

▼網友分享數張「飯糰職人」正妹照。（圖／翻攝《台大批踢踢》）

許多網友看了以後紛紛說「我應該沒認錯人？現在可能很多人不認識她」、「長澤あずさ」、「長澤梓，我最愛的女優」、「奇跡の爆乳!Hcupデビュー」、「大家可以去複習了」、「難怪怎麼覺得好面熟」、「現在的狀態也很讚，已哭來複習」、「天使，無敵的吧」、「想當年真的爆愛她」。

回顧長澤梓的演藝歷程，她2008年以19歲之姿出道，迅速在成人影視市場嶄露頭角，並於2010年代成為具代表性的人氣女優之一，作品數量與討論度皆相當亮眼，深受影迷喜愛。然而在事業仍具影響力之際，她於2014年春天選擇引退，隨後長時間淡出公眾視野，未再投入相關演藝工作，行事作風相當低調。

引退11年後，長澤梓的近況因討論再度曝光。她目前已成為人母，生活重心轉向家庭與料理，並親自經營手作飯糰小店。從社群分享可見，她的日常圍繞備料、製作飯糰與陪伴孩子，神情自在，與過往螢光幕形象形成強烈對比，也讓不少網友送上祝福，肯定她選擇平靜踏實的人生。

▼長澤梓11年前是女神級AV女優。（圖／翻攝《秀色女神》官網）

（封面圖／翻攝《台大批踢踢》、《秀色女神》官網）

