飯糰店正妹竟是11年前「超頂女優」！暴力I級身材被認出 老司機流淚了

（記者洪承恩／綜合報導）昔日日本成人影視圈的高人氣女神，近日竟以「飯糰職人」身分再度引爆話題。有網友在PTT表特版分享一名在日式飯糰店工作的正妹，沒想到照片曝光後，立刻被資深網友認出，這位笑容燦爛、親手包飯糰的店主，正是當年紅極一時的AV女優長澤梓。

畫面當中長澤梓紮起馬尾、戴著帽子，手裡拿著自製飯糰，神情自然又自信，氣色相當不錯。雖然身形比起年輕時圓潤些，但保養得宜的臉蛋與成熟女性的韻味，仍讓不少人直呼「越看越有味道」，完全不同於螢光幕前的形象，卻多了一份溫暖與真實。

圖／網友在PTT表特版發文飯糰正妹，沒想到被發現是11年前的AV女神。（翻攝長澤梓IG）

不少老司機一眼就認出她的身分，留言區瞬間炸鍋，感嘆青春回憶被喚醒。原來，長澤梓來自東京，2008年以19歲之姿出道，憑藉亮眼外型與極具辨識度的身材迅速走紅，一度成為2010年代相當具代表性的女優之一，深植不少粉絲心中。

圖／網友在PTT表特版發文飯糰正妹，沒想到被發現是11年前的AV女神。（翻攝長澤梓IG）

然而，就在事業正值高峰時，她卻選擇於2014年春天引退，之後幾乎淡出公眾視野，不像部分退役女優轉戰演藝或社群平台，而是低調展開全新人生。轉眼11年過去，如今的她已是幸福人母，並親自經營一間手作飯糰小店。

從她在社群平台分享的日常可見，生活重心早已轉向家庭與料理，臉上總掛著滿足笑容，顯然十分享受現在的身分。網友看了也紛紛送上祝福，直呼看到昔日女神過得踏實又自在，「這才是真正的人生下半場」，也為這段青春記憶留下溫柔註解。

