飯糰店老闆閃到腰！顧客推「1藥方」 一搜尋還真的有

老闆閃到腰無法營業，有人提供藥方。（圖／授權自Threads＠purrfei55）





有網友在社群平台分享，一間飯糰店老闆因閃到腰無法開門做生意，公告上竟有民眾推薦藥方，其他網友一搜發現居然真的有這個藥方。

有網友在社群平台Threads分享，新北市泰山一間飯糰店老闆因閃到腰，將近一個月未見身影，門口張貼公告「老闆閃到腰，公休一天，敬請見諒」，上方卻被人加上一行小字，推薦一款中藥方，還註明「七天即可痊癒」。

貼文曝光後引起網友討論，有人留言查證後發現，紙上提到的藥方「身痛逐瘀湯」確實存在，也笑稱「我記住你了」。原PO也分享，這家位於泰山的飯糰店價格親民、份量實在，一顆就能飽到中午，老闆平時待人客氣，許多網友表示，等老闆康復一定要去吃。

還有網友表示「台灣人太有人情味了」、「老闆如果怕苦可以塞在飯糰裡吃，熱熱吃，更快好」、「其實這間真的便宜又好吃」、「吃不到飯糰的客人忍不了了XD快康復啊老闆！！」。

也有網友提醒，每個人閃到腰的原因和狀況不同，建議不要亂吃成藥，還是要去看物理治療師或是骨科醫師那邊看看比較好。

